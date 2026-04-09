Нафта знову дорожчає: крихке перемир'я та замінована Ормузька протока тримають ринок у напрузі

Після короткочасного падіння нижче психологічної позначки у $100, світові ціни на нафту у четвер, 9 квітня, знову продемонстрували впевнене зростання. Ринковий оптимізм щодо двотижневого припинення вогню змінився скепсисом через відсутність реальних гарантій безпеки для судноплавства. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на ранок четверга вартість еталонних сортів нафти змінилася наступним чином:

Brent зріс на $2,18 (2,3%), сягнувши $96,93 за барель.

WTI підскочив на $3 (3,18%), до $97,41 за барель.

Це зростання відбулося після того, як напередодні нафта марки WTI зафіксувала найбільше денне падіння з квітня 2020 року на тлі новини про двотижневе перемир'я між США, Ізраїлем та Іраном.

Чому ринок не вірить у швидкий мир?

Аналітики зазначають, що геополітична премія за ризик повертається в ціну через кілька критичних чинників:

Замінована протока: іранські медіа повідомили, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) розробив спеціальні карти для обходу мінних полів в Ормузькій протоці. Судноплавні компанії вимагають чітких гарантій, перш ніж відновлювати транзит.

Продовження бойових дій: ускладнює ситуацію той факт, що Ізраїль продовжує атаки на Ліван. Тегеран вже назвав «нерозсудливим» продовження переговорів про постійний мир за таких умов.

Удари по інфраструктурі: попри перемир'я, нафтові об'єкти в регіоні залишаються під загрозою. Повідомляється про удари по трубопроводу в Саудівській Аравії, який використовувався для обходу заблокованої протоки. Кувейт, Бахрейн та ОАЕ також звітують про атаки дронів.

Прогнози аналітиків

Експерти Standard Chartered попереджають, що через безпекові побоювання та захмарні страхові премії обсяг поставок енергоносіїв через протоку (яка зазвичай забезпечує 20% світового споживання) суттєво не зросте у найближчі два тижні.

Водночас Goldman Sachs уже встиг переглянути свої прогнози на другий квартал 2026 року: