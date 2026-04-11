Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 квітня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $765,87 млн. Це на $122,58 млн менше ніж минулого тижня — $888,45 млн. Про це свідчать дані НБУ.
Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку на понад $120 мільйонів
Динаміка інтервенцій
Зазначимо, що регулятор з початку 2026 року ще не купував валюту. Постійна відсутність Нацбанку серед покупців валюти підкреслює структурний дефіцит валюти на ринку, який наразі повністю покривається за рахунок міжнародних резервів.
З початку року НБУ на міжбанку:
- не купував валюту;
- продав $12 603,60.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що міжнародні резерви України за попередніми даними у березні скоротилися на 5% і становлять $51,99 млрд. Попри регулярні мільярдні транші від західних кредиторів, Національний банк змушений агресивно продавати накопичену валюту для штучного підтримання курсу гривні, спалюючи запаси швидше, ніж вони поповнюються.
