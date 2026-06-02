2 червня 2026, 8:24

НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до $3,19 млрд

Національний банк у травні скоротив обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку на $0,40 млрд, або на 11,2% — до $3,19 млрд. Водночас офіційний курс гривні до долара за місяць послабився на 0,7%, або майже на 31 копійку, тоді як у квітні зниження становило 17 копійок. Про це йдеться в статистиці НБУ.

Зменшення інтервенцій

Попри загальне зменшення інтервенцій за місяць, протягом останнього тижня регулятор наростив продаж валюти на міжбанку. Порівняно з попереднім тижнем обсяг продажу доларів зріс на $62,4 млн, або на 8,5%, — до $796 млн.

За даними Нацбанку, у травні цього року чисті валютні інтервенції були на 9%, або на $262,2 млн, більшими, ніж у травні минулого року.

Читайте також: Гривня увійшла до світового антирейтингу валют за п’ять місяців 2026 року

Скільки продали валюти з початку року

Загалом за перші п’ять місяців 2026 року НБУ продав на ринку $18,26 млрд і не здійснював купівлі валюти. Це на 25,3%, або на $3,65 млрд, більше, ніж за аналогічний період торік.

На готівковому валютному ринку минулого тижня населення щодня купувало валюти більше, ніж продавало. Негативне сальдо коливалося від $2 млн за суботу-понеділок до $8−10 млн у вівторок-четвер.

Загалом за 28 днів травня українці купили валюти на $223,8 млн більше, ніж продали. Для порівняння, за весь квітень негативне сальдо становило $349 млн, тоді як у березні воно перевищувало $1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
