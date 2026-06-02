Курс валют на 2 червня: який курс долара та євро пропонують банки та обмінники

У вівторок, 2 червня, на готівковому ринку середній курс долара у купівлі та у продажу втратив 2 копійки. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 4 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро у купівлі втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,00−44,45 грн. Євро купують за 51,20 грн, а продають за 51,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,10−44,18, євро — 51,55−51,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,30−44,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,62−51,64 грн/євро.

