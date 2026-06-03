Binance запускає торгівлю американськими акціями та ETF: що буде доступно

Криптобіржа Binance запускає торгівлю американськими акціями та ETF, розширюючи свою платформу за межі цифрових активів і виходячи на традиційні фінансові ринки. Про це повідомляє Reuters.

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Що буде доступно користувачам

Користувачам буде доступний доступ до понад 7000 американських акцій та ETF. Операції здійснюватимуться в межах того ж застосунку, де вже доступна криптовалютна торгівля.

Купівля акцій переважно здійснюється за допомогою USDC, хоча також можна використовувати BNB, USDT, U та USD1, які автоматично конвертуються в USDC під час подання замовлення.

Придбані акції будуть зберігатися у брокерського партнера Binance, і можна буде отримувати дивіденди та брати участь у корпоративних діях (таких як дроблення акцій, випуск прав), де це можливо.

Також передбачена можливість купівлі дробових акцій — інвестувати можна буде з мінімальною сумою від $5.

Компанія заявила, що планує запровадити торгівлю американськими акціями та ETF у режимі подовжених годин, зокрема цілодобово у будні.

Запуск відбувається на тлі розширення присутності криптоплатформ на традиційних фінансових ринках і конкуренції за користувачів із брокерськими сервісами, такими як Coinbase Global Inc. та Robinhood Markets Inc.