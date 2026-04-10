10 квітня 2026, 12:30

Рекордні цінники на АЗС спровокували масову втечу українців в електрокари

Стрибок цін на пальне навесні кардинально змінив поведінку українських автовласників, змусивши їх масово відмовлятися від дизельних двигунів на користь електрифікованих транспортних засобів. Найбільший відтік покупців фіксується в сегменті нових та вживаних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння через економічну недоцільність їхньої щоденної експлуатації. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку 10 квітня.

Цінова аномалія та внутрішні перепродажі

Головним тригером структурних зрушень на ринку стали березневі прайси на заправних станціях. За підрахунками аналітиків, середня вартість бензину марки А-95 досягла 72 грн/л, тоді як дизельне пальне здорожчало до рекордних 90 грн/л. Автомобільний газ (LPG) також тримається на високому рівні — близько 47 грн/л.

Такі показники зробили утримання дизельного транспорту фінансово обтяжливим для більшості громадян. На внутрішньому ринку вживаних авто частка дизельних машин скоротилася на 2,6 відсоткових пункти і становить тепер 27,6%. Натомість звільнену нішу стрімко заповнюють електромобілі, які споживачі розглядають як безальтернативний спосіб економії: їхня частка серед внутрішніх перепродажів зросла на 3,1 відсоткових пункти, зафіксувавшись на позначці 6,5%.

Структура імпорту: зростання «зелених» авто та водневі експерименти

Тенденція відмови від класичного пального дзеркально відобразилася у статистиці імпорту вживаних автомобілів. Дизельні авто в цьому сегменті втратили 1,1 відсоткових пункти, а бензинові — 2 відсоткових пункти. Зі свого боку, частка електромобілів серед свіжоімпортованих машин підскочила одразу на 3,2 відсоткових пункти, сягнувши 8,9%.

Крім того, у статистиці реєстрацій зафіксовано одну екзотичну модель на водневих паливних елементах — Toyota Mirai. Це перша подібна машина, зареєстрована у 2026 році. Історично попит на такий транспорт в Україні мізерний через об'єктивні причини: загалом за весь час було ввезено лише 20 одиниць (з них 8 машин у 2025 році, 2 — у 2024-му та 3 — у 2023-му). З огляду на те, що інфраструктура водневих заправних станцій в Україні досі дорівнює нулю, купівля подібних авто залишається суто колекційним казусом, а не ринковим трендом.

Ринок нових авто: гібриди замінюють класику

Найвідчутніше падіння попиту на дизель спостерігається серед нових автомобілів, де його частка обвалилася на 3,5 відсоткових пункти — до 22,1%. Покупці з салону чітко прораховують вартість володіння автомобілем і уникають важкого пального через туманні перспективи окупності.

Вигодонабувачами цієї ситуації стали гібридні авто, частка яких зросла на 1,3 відсоткових пункти, склавши 32% від загальних продажів. Незначне зростання на 1,6 відсоткових пункти продемонстрували й нові бензинові машини. Однак експерти пояснюють це не зростанням популярності бензину як такого, а банальним перетіканням покупців, які раніше розглядали дизельні версії аналогічних популярних моделей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
neverice
10 квітня 2026, 13:06
І дивлячись правді в очі, якби не ПДВ, продажі EV досягли б захмарних висот. При тому що, фактично вони навіть без ПДВ були трохи дорожчими за аналогічні ДВЗ, биті-сірі, та без сервісу і з блекаутами.
При паритетній ціні та офіційних продажах/сервісі EV б гребли як гарячі пиріжки. І саме тому, робиться все, щоб цього не сталось якомога довше. Бо нафта/бензин і ті, хто сидить на цих потоках.
kadaad1988
10 квітня 2026, 13:22
Интересно, что запоют владельцы электрокаров, когда погань у власти, «ведущая» нас в ЕС, поднимет тарифы на электроэнергию до уровня самых дорогих стран в ЕС, где-то до 0,32 евро за КВт, на сегодня 50 гр. за 1 евро, а что будет дальше? 0,32×50=16 гр. КВт. При том, что сейчас стоимость КВт в Германии, Франции, Испании, уже ниже, на сегодня, чем в Украине!
