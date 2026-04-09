Morgan Stanley запустив біткоїн-ETF, оператора біткоїн-банкоматів Bitcoin Depot зламали на $3,7 млн: що нового

Штиль перед бурею: активність у мережі біткоїна впала до 8-річного мінімуму на тлі зльоту ціни до $72 000

Поки вартість першої криптовалюти демонструє зростання, внутрішні метрики мережі сигналізують про унікальну ринкову аномалію. За даними аналітиків CryptoQuant, кількість активних адрес у мережі біткоїна впала до найнижчого рівня з 2018 року, що свідчить про глибоку трансформацію ринку.

Аналітики зазначають, що поточне падіння активності — це ознака виходу з ринку короткострокових інвесторів (STH). Наразі в мережі домінують довгострокові холдери, які не схильні до частих транзакцій.

Низька волатильність: слабкий ончейн-трафік створює ідеальні умови для великих гравців, які можуть накопичувати позиції, не провокуючи різких цінових стрибків.

Історичний контекст: подібні періоди «затишшя» зазвичай передують формуванню потужної бази для подальшого бичачого ралі, оскільки ліквідна пропозиція на ринку поступово поглинається.

Попри низьку активність у самій мережі, зовнішні чинники спровокували локальний оптимізм. На новинах про двотижневе припинення вогню між США, Іраном та Ізраїлем ринок продемонстрував стрімке відновлення:

Біткоїн подолав позначку у $72 000.

Ethereum піднявся вище $2 200, оновивши максимуми останніх тижнів.

На момент написання новини ціна біткоїна опустилася до $71 019. За добу актив втратив 0,89%. Ethereum торгується на рівні $2 181, добове падіння становить 2,84%.

Експансія Morgan Stanley: новий біткоїн-ETF залучив понад $30 млн у перший день торгів

Американський банківський гігант Morgan Stanley офіційно приєднався до гонки криптофондів, запустивши власний інструмент — Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Дебют фонду на біржі NYSE Arca 8 квітня 2026 року супроводжувався потужним припливом капіталу, що підтверджує високу довіру інституційних інвесторів до бренду зі сторічним досвідом.

Morgan Stanley робить ставку на поєднання традиційної фінансової репутації та агресивної цінової політики. Компанія позиціонує MSBT як найбільш безпечний місток до цифрових активів для консервативних інвесторів.

Ключові параметри фонду станом на закриття першого дня:

Комісія за управління: 0,14% (одна з найнижчих на ринку);

Обсяг активів під управлінням (AuM): понад $31,6 млн;

Кількість біткоїнів у власності: понад 444 BTC;

Ціна за акцію: приблизно $20,47.

Для забезпечення максимальної безпеки Morgan Stanley впровадив змішану схему кастодіальних послуг. Традиційну частину активів адмініструє Bank of New York Mellon, тоді як безпосередньо за зберігання криптовалюти відповідає Coinbase Custody.

Аналітики прогнозують, що Morgan Stanley здатний у стислі терміни посунути лідерів ринку (таких як BlackRock чи Fidelity). Головною перевагою банку є не лише впізнаваність бренду, а й доступ до власної колосальної інфраструктури та багатомільйонної клієнтської бази, яка досі могла остерігатися прямих інвестицій у крипторинок.

Криптобум у Латинській Америці: як стейблкоїни стали «тіньовою» фінансовою мережею регіону

Латинська Америка стрімко закріплюється у статусі одного з найактивніших криптохабів світу. Проте, згідно з новим звітом TRM Labs, шалений попит на цифрові активи сформував серйозну загрозу: стейблкоїни перетворилися на основний інструмент для відмивання коштів та обходу глобальних санкцій.

У регіоні, де панує висока інфляція та обмежений доступ до готівкового долара, стейблкоїни стали фактичною альтернативою банківській системі. Лише за сім місяців обсяг транзакцій із ними перевищив $4 трлн, що становить понад 30% від глобального ринку.

Статистика регіонального лідерства:

Топ-25 за прийняттям: Бразилія (5 місце), Венесуела (11), Аргентина (18), Мексика (19) та Колумбія (22).

Динаміка: у 2025 році обсяг роздрібних криптооперацій підскочив на 125%.

Зворотний бік такої популярності — використання цифрових доларів злочинними мережами. Аналітики TRM Labs наводять приголомшливу цифру: майже 95% усіх надходжень до підсанкційних суб'єктів у світі зараз здійснюються саме через стейблкоїни.

Звіт підкреслює, що моніторинг операцій зі стейблкоїнами більше не є опціональним для банків та фінтех-компаній — це стає базовою вимогою безпеки. Основними драйверами криптодоларизації залишаються:

Захист від інфляції: мешканці Аргентини та Венесуели рятують заощадження в USDT.

Транскордонні перекази: криптовалюти дозволяють бізнесу та населенню миттєво переказувати кошти без участі традиційних банків-кореспондентів.

Оператора біткоїн-банкоматів Bitcoin Depot зламали і викрали $3,7 млн

Найбільший у світі оператор криптоматів Bitcoin Depot повідомив Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) про хакерську атаку, яка відбулася на тлі серйозних проблем із ліцензуванням та падіння доходів.

Інцидент стався ще 23 березня, проте офіційне підтвердження з'явилося лише зараз. Зловмиснику вдалося зламати IT-інфраструктуру компанії та отримати доступ до корпоративних гаманців. Виведено 50,9 BTC (приблизно $3,66 млн).

У Bitcoin Depot запевняють, що персональні дані та кошти користувачів не постраждали — удар прийшовся виключно на активи фірми. Компанія сподівається на страховку, проте визнає, що вона може не покрити збитки у повному обсязі.

Злам — лише частина проблем оператора. Bitcoin Depot зіткнувся з жорсткими обмеженнями в окремих штатах:

Штрафи в Коннектикуті: компанія втратила ліцензію на грошові перекази через завищення комісій. Замість дозволених 15%, оператор стягував більше, що призвело до переплати клієнтами понад $150 тис.

Масові відключення банкоматів: з початку 2026 року в США припинили роботу 666 криптоматів. Хвиля закриттів спровокована новими законопроєктами щодо боротьби з шахрайством.

Звітність компанії за 2025 рік демонструє спад: чистий прибуток впав до $4,7 млн (проти $7,8 млн роком раніше). У 2026 році Bitcoin Depot очікує обвал виручки ще на 30−40% через посилення комплаєнсу. За останні шість місяців капіталізація Bitcoin Depot обвалилася на 88%.