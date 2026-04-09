Київський довгобуд Sky Towers продали на аукціоні

Київський довгобуд Sky Towers на проспекті Берестейському продали на торгах 8 квітня, вказано на сайті електронних аукціонів OpenMarket (ДП «СЕТАМ»).

Деталі продажу

Sky Towers продали на аукціоні 8 квітня 2026-го за стартовою ціною 560,5 млн грн. Переможець — «Тех Інвест Постач Плюс» — має сплатити цю суму (за вирахуванням гарантійного збору) до 18 квітня.

«Тех Інвест Постач Плюс» був одним із трьох зареєстрованих на аукціоні, однак єдиний, хто сплатив гарантійний внесок.

Компанія належить Роману Чумаку. Вона створена 10 місяців тому, статутний капітал 500 000 грн, вказано на YouControl.

Нагадаємо

Будівництво БФК Sky Towers у 2007 році починала компанія KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). Попри кризу 2008-го будівництво продовжили. Для цього KDD Group залучила в Укрексімбанку кредитну лінію, еквівалентну 3 млрд грн. Безпосереднім позичальником виступила «Агенція офісного будівництва».

З 2011 року в компанії кілька разів змінились акціонери. Будівництво зупинилось у 2015-му.

На початку 2021 року банк виграв суд у справі кредитного боргу, йдеться в матеріалах Державного судового реєстру. У жовтні 2021-го він виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника із забезпеченням у вигляді незавершеного об'єкта будівництва Sky Towers, йшлося в пресрелізі компанії. Тоді торги зі стартовою ціною в 7,1 млрд грн провалились.

Відтоді банк ще декілька разів намагався продати недобуд. У травні 2023 року банк виставляв лот майже за 5,6 млрд грн, у вересні 2024-го — за 1,1 млрд грн, а у жовтні того ж року ціна знизилась до 937,3 млн грн. На аукціоні з продажу об'єкта 27 лютого 2026 року, який не відбувся, стартова ціна була 662,33 млн грн.