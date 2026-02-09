Один із найвідоміших довгобудів Києва Sky Towers виставлено на продаж

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2026, 14:01

Один із найвідоміших довгобудів Києва Sky Towers виставлено на продаж

Приватним виконавцем в системі електронних аукціонів OpenMarket виставлено об'єкт незавершеного будівництва громадського центру Sky Towers. Стартова ціна лоту 662,3 млн грн.

Приватним виконавцем в системі електронних аукціонів OpenMarket виставлено об'єкт незавершеного будівництва громадського центру Sky Towers.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Умови аукціону

  • Стартова ціна з урахуванням ПДВ: 662 331 877 грн.
  • Дата проведення аукціону: 27 лютого 2026 року
  • Гарантійний внесок: 33 116 593.85 грн.

Об'єкт незавершеного будівництва громадський центр розташований на земельній ділянці загальною площею — 0,74 га за адресою: вул. Шолуденка, перетин пр-т Перемоги (Берестейський) та вул. Борщагівської у Шевченківському р-н, м. Києва.

Земельна ділянка належить боржнику на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу.

Запроєктована будівля бізнес-центру Sky Towers являє собою композицію з двох прямокутних веж (вежа, А — 47 поверхів, вежа Б — 34 поверхи), поєднаних стилобатом, та окремої двоповерхової споруди банку зі східної сторони комплексу.
Загальна площа будівництва — 51 355.9 кв.м, в стадії будівництва — готовністю 51%.

«Sky Towers це не просто об'єкт незавершеного будівництва, а можливість реалізувати один із найамбітніших проєктів столиці. Аукціон дозволяє знайти власника, який зможе довести його до логічного завершення», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Роман Осадчук.

Довідково

Sky Towers — задумано як багатофункціональний комплекс. Проєктом передбачено дві вежі висотою від 34 до 47 поверхів і двоповерхову будівлю банку. Загальна площа комплексу становитиме приблизно 225 тис. кв. Також передбачено восьмиповерховий підземний паркінг площею приблизно 51,6 тис. кв. м з 841 паркувальним місцем. Під торгову площу відводилося близько 1594 квадратних метрів.

Планувалося, що після завершення будівництва 47-поверхова офісна вежа стане найвищою будівлею в Україні. За задумами авторів, проєктна висота верхньої вежі БЦ складала 214 м.

Проєкт будівлі був розроблений у 2005 році бюро DLN з Гонконгу та адаптований для України. Завершити будівництво планувалося у 2012 році.

Зведення багатофункціонального комплексу Sky Towers було зупинено через погіршення фінансового стану інвестора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Klimo
Klimo
9 лютого 2026, 15:09
#
Лол)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами