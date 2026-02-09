Один із найвідоміших довгобудів Києва Sky Towers виставлено на продаж

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Умови аукціону

Стартова ціна з урахуванням ПДВ: 662 331 877 грн.

Дата проведення аукціону: 27 лютого 2026 року

Гарантійний внесок: 33 116 593.85 грн.

Об'єкт незавершеного будівництва громадський центр розташований на земельній ділянці загальною площею — 0,74 га за адресою: вул. Шолуденка, перетин пр-т Перемоги (Берестейський) та вул. Борщагівської у Шевченківському р-н, м. Києва.

Земельна ділянка належить боржнику на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу.

Запроєктована будівля бізнес-центру Sky Towers являє собою композицію з двох прямокутних веж (вежа, А — 47 поверхів, вежа Б — 34 поверхи), поєднаних стилобатом, та окремої двоповерхової споруди банку зі східної сторони комплексу.

Загальна площа будівництва — 51 355.9 кв.м, в стадії будівництва — готовністю 51%.

«Sky Towers це не просто об'єкт незавершеного будівництва, а можливість реалізувати один із найамбітніших проєктів столиці. Аукціон дозволяє знайти власника, який зможе довести його до логічного завершення», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Роман Осадчук.

Довідково

Sky Towers — задумано як багатофункціональний комплекс. Проєктом передбачено дві вежі висотою від 34 до 47 поверхів і двоповерхову будівлю банку. Загальна площа комплексу становитиме приблизно 225 тис. кв. Також передбачено восьмиповерховий підземний паркінг площею приблизно 51,6 тис. кв. м з 841 паркувальним місцем. Під торгову площу відводилося близько 1594 квадратних метрів.

Планувалося, що після завершення будівництва 47-поверхова офісна вежа стане найвищою будівлею в Україні. За задумами авторів, проєктна висота верхньої вежі БЦ складала 214 м.

Проєкт будівлі був розроблений у 2005 році бюро DLN з Гонконгу та адаптований для України. Завершити будівництво планувалося у 2012 році.

Зведення багатофункціонального комплексу Sky Towers було зупинено через погіршення фінансового стану інвестора.