Ощадбанк заявляє про фальсифікацію відео з боку угорського NAV

Ощадбанк , автівку з готівкою та золотом якого затримали в Угорщині на початку березня, відреагував на заяву Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) про те, що розслідування угорської сторони вказує, що перевезення українських грошей нібито може мати ознаки злочину. В Ощаді, зокрема, заявили, що опубліковане NAV відео з інкасатором є сфальсифікованим.

Позиція Ощаду

У заяві банк наголосив, що у самій Угорщині підтвердили, що банкноти, що перевозилися, були новими й не перебували у обігу. Це, як наголошують у Ощадбанку, відповідає законній діяльності відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія).

Водночас у відео, посилання на яке оприлюднила NAV, є ознаки фальсифікації — додана до відео у субтитрах угорською мовою фраза про «корупційні гроші» відсутня в оригінальній звуковій доріжці.

«Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковане (…) Саме на цій спеціально доданій фразі й ґрунтуються висновки NAV у прив'язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів «Ощадбанку», — наголосили в фінустанові.

«Ощадбанк» різко розкритикував дії NAV, зокрема публікацію відео, яке, ймовірно, було знято на мобільний телефон одного з затриманих інкасаторів. Банк наголосив, що затримані українські громадяни мають статус лише свідків, й протягом майже місяця слідчі органи Угорщини не надали відповіді на запити щодо правових підстав утримання майна, зокрема мобільного телефону одного з працівників банку.

«За таких обставин банк вважає, що вилучення телефону, його утримання та доступ до його вмісту є протиправними. Відповідно, публікація відео, отриманого з цього пристрою, також є незаконною», — заявили в «Ощадбанку».

Водночас, як стверджують у фінустанові, оприлюднене угорською стороною відео є архівним, знятим 10 березня 2025 року поблизу Відня. За даними банку, тоді бригада мала роздрукувати документи (CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет) на паркувальному майданчику через поломку інвертора в машині.

Документи, які фігурують у відео, були завірені печаткою та пройшли митне оформлення в Угорщині та Україні, додали в фінустанові. Вибір паркувального майданчика для доступу до електромережі зумовлений тим, що бригада інкасаторів на коротких маршрутах (тривалістю три доби) не користується готелями, авто обладнано мобільними ліжками для ночівлі, пояснюється у заяві.

Повернення коштів та золота

«Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених коштів і цінностей та залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації», — наголосили в банку.

Угорська податкова раніше заявила про нібито наявність у слідства доказів, які вказують, що обставини перевезення українських коштів через Угорщину нібито є неясними, а походження та використання 40 мільйонів доларів і 35 мільйонів євро готівки, а також дев'яти кілограмів золотих злитків — можуть становити злочин.

В NAV стверджують, що гроші нібито надрукував італійський банк, а в перевезеннях брав участь не лише «Ощадбанк», а й польський та гібралтарський банки.

За твердженням угорської сторони, на оприлюдненому відео, яке буцімто підтверджує підозри, колишній український генерал СБУ нібито підробляє документи в туалеті на заправці, а члени бригади говорять про «корупційні гроші».

Передісторія

5 березня угорський антитерористичний спецпідрозділ ТЕК затримав два інкасаторські авто Ощадбанку, що перевозили понад 75 мільйонів доларів і євро у різній валюті, а також дев'ять кілограмів золота вартістю близько 82 мільйонів доларів.

Сімох затриманих інкасаторів згодом звільнили, пізніше — повернули авто, але валюту та золото Угорщина утримує. В Україні відкрили кримінальні провадження за фактами викрадення людей та майна.