9 квітня 2026, 8:00

Ощадбанк заявляє про фальсифікацію відео з боку угорського NAV

Ощадбанк, автівку з готівкою та золотом якого затримали в Угорщині на початку березня, відреагував на заяву Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) про те, що розслідування угорської сторони вказує, що перевезення українських грошей нібито може мати ознаки злочину. В Ощаді, зокрема, заявили, що опубліковане NAV відео з інкасатором є сфальсифікованим.

Ощадбанк, автівку з готівкою та золотом якого затримали в Угорщині на початку березня, відреагував на заяву Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) про те, що розслідування угорської сторони вказує, що перевезення українських грошей нібито може мати ознаки злочину.

Позиція Ощаду

У заяві банк наголосив, що у самій Угорщині підтвердили, що банкноти, що перевозилися, були новими й не перебували у обігу. Це, як наголошують у Ощадбанку, відповідає законній діяльності відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія).

Водночас у відео, посилання на яке оприлюднила NAV, є ознаки фальсифікації — додана до відео у субтитрах угорською мовою фраза про «корупційні гроші» відсутня в оригінальній звуковій доріжці.

«Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковане (…) Саме на цій спеціально доданій фразі й ґрунтуються висновки NAV у прив'язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів «Ощадбанку», — наголосили в фінустанові.

«Ощадбанк» різко розкритикував дії NAV, зокрема публікацію відео, яке, ймовірно, було знято на мобільний телефон одного з затриманих інкасаторів. Банк наголосив, що затримані українські громадяни мають статус лише свідків, й протягом майже місяця слідчі органи Угорщини не надали відповіді на запити щодо правових підстав утримання майна, зокрема мобільного телефону одного з працівників банку.

«За таких обставин банк вважає, що вилучення телефону, його утримання та доступ до його вмісту є протиправними. Відповідно, публікація відео, отриманого з цього пристрою, також є незаконною», — заявили в «Ощадбанку».

Водночас, як стверджують у фінустанові, оприлюднене угорською стороною відео є архівним, знятим 10 березня 2025 року поблизу Відня. За даними банку, тоді бригада мала роздрукувати документи (CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет) на паркувальному майданчику через поломку інвертора в машині.

Документи, які фігурують у відео, були завірені печаткою та пройшли митне оформлення в Угорщині та Україні, додали в фінустанові. Вибір паркувального майданчика для доступу до електромережі зумовлений тим, що бригада інкасаторів на коротких маршрутах (тривалістю три доби) не користується готелями, авто обладнано мобільними ліжками для ночівлі, пояснюється у заяві.

Повернення коштів та золота

«Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених коштів і цінностей та залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації», — наголосили в банку.

Угорська податкова раніше заявила про нібито наявність у слідства доказів, які вказують, що обставини перевезення українських коштів через Угорщину нібито є неясними, а походження та використання 40 мільйонів доларів і 35 мільйонів євро готівки, а також дев'яти кілограмів золотих злитків — можуть становити злочин.

В NAV стверджують, що гроші нібито надрукував італійський банк, а в перевезеннях брав участь не лише «Ощадбанк», а й польський та гібралтарський банки.

За твердженням угорської сторони, на оприлюдненому відео, яке буцімто підтверджує підозри, колишній український генерал СБУ нібито підробляє документи в туалеті на заправці, а члени бригади говорять про «корупційні гроші».

Передісторія

5 березня угорський антитерористичний спецпідрозділ ТЕК затримав два інкасаторські авто Ощадбанку, що перевозили понад 75 мільйонів доларів і євро у різній валюті, а також дев'ять кілограмів золота вартістю близько 82 мільйонів доларів.

Сімох затриманих інкасаторів згодом звільнили, пізніше — повернули авто, але валюту та золото Угорщина утримує. В Україні відкрили кримінальні провадження за фактами викрадення людей та майна.

Роман Мирончук
