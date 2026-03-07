Україна повернула додому інкасаторів Ощадбанку, але без вантажу

Інкасаторів Ощадбанку , яких раніше затримали на території Угорщини, вже зустріли на українському кордоні. Наразі вони перебувають на території України та у безпеці. Про це написав голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, перший і найважливіший етап подолано — українські громадяни звільнені та повернулися додому.

«Наразі триває робота над поверненням вантажу, який перевозили інкасатори. Українська сторона докладає зусиль, щоб вирішити це питання якомога швидше», — написав Пишний.

Як уникнути такої ситуації — поради НБУ

Національний банк порекомендував банкам скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями тих країн, де є ризики блокування перевезень.

«Ми скомунікували з усіма банками, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей. Наша рекомендація: скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень», — зазначив голова НБУ.

За його словами, рейси, подібні до того, що був до Угорщини, здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку та інших банків щотижня.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

$40 млн;

35 млн євро;

9 кг банківського золота.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадженняза підозрою у відмиванні грошей.

Угорський уряд показав готівку та золото, які захопили в українських інкасаторських авто. Фото опублікували на офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини. У пості йдеться, що на фотографіях — «операція «Український золотий конвой».