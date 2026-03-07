Multi від Мінфін
7 березня 2026, 8:30

Україна повернула додому інкасаторів Ощадбанку, але без вантажу

Інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали на території Угорщини, вже зустріли на українському кордоні. Наразі вони перебувають на території України та у безпеці. Про це написав голова НБУ Андрій Пишний.

Інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали на території Угорщини, вже зустріли на українському кордоні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Пишного, перший і найважливіший етап подолано — українські громадяни звільнені та повернулися додому.

Фото: facebook.com/pyshnyy

«Наразі триває робота над поверненням вантажу, який перевозили інкасатори. Українська сторона докладає зусиль, щоб вирішити це питання якомога швидше», — написав Пишний.

Як уникнути такої ситуації — поради НБУ

Національний банк порекомендував банкам скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями тих країн, де є ризики блокування перевезень.

«Ми скомунікували з усіма банками, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей. Наша рекомендація: скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень», — зазначив голова НБУ.

За його словами, рейси, подібні до того, що був до Угорщини, здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку та інших банків щотижня.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

  • $40 млн;
  • 35 млн євро;
  • 9 кг банківського золота.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадженняза підозрою у відмиванні грошей.

Угорський уряд показав готівку та золото, які захопили в українських інкасаторських авто. Фото опублікували на офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини. У пості йдеться, що на фотографіях — «операція «Український золотий конвой».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Exba
Exba
7 березня 2026, 9:17
#
Неслабый стресс у людей мог быть — везут десятки миллионов, а в бус ломятся неизвестные в масках и с оружием
+
+45
Vell12
Vell12
7 березня 2026, 10:21
#
Не Україна їх повернула, їх мадяри просто депортували.
+
0
ankrem
ankrem
7 березня 2026, 11:11
#
А як ви собі уявляли повернення ? Альфа вночі викрадає їх з території угорщини?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
