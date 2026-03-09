Multi від Мінфін
9 березня 2026, 8:00

НБУ проведе незалежний аудит перевезення готівки з Австрії до України через Угорщину

Національний банк України ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, залученими в межах перевезення коштів і цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину. Про це написав голова НБУ Андрій Пишний.

Національний банк України ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, залученими в межах перевезення коштів і цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

НБУ працює на д поверненням

«В п'ятницю ми трохи видихнули, коли працівники Ощадбанку повернулися додому. Але тепер зосереджуємо всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти», — зазначив голова НБУ.

Він зауважив, що «валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав. Проте їх повернення — лише один елемент великого пазла. Ми стикнулися із ситуацією, коли консул не може потрапити до громадян своєї країни, коли адвокат не має доступу до своїх клієнтів, коли звучать політичні заяви без жодних підтверджень, а дискредитація стає головною метою — такі дії не можуть залишатися без належної оцінки. Тому варто раз і назавжди чітко розставити всі крапки над „і“ у цій справі».

Читайте також: Україна повернула додому інкасаторів Ощадбанку, але без вантажу

«Ощадбанк не порушував законодавства, а його працівники виконували свою роботу в межах міжнародних договорів і на законних підставах. От і все. Для того, щоб зняти всі питання та маніпуляції, ми першими виступили за прозору та всебічну перевірку», — підкреслив Пишний.

Зокрема Ощадбанк передав до Національного банку весь пакет підтвердних документів щодо законності перевезення валютних цінностей територією Угорщини та перебування інкасаторської бригади, яка супроводжувала вантаж.

Пишний нагадав, що відповідні служби НБУ перевірили ці документи, і жодних запитань вони не викликали.

Крім того, НБУ ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в рамках перевезення коштів і цінностей, який проведе міжнародна компанія. Хто саме це буде, про це Нацбанк повідомить окремо, зазначив Пишний.

За його словами, Нацбанк веде активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб цей інцидент не залишився без належної реакції.

Готуються звернення, які будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.

«Наші європейські партнери та інституції повинні мати можливість отримати усю необхідну інформацію та доступ до документів й сказати своє слово щодо цієї ситуації», — зазначив Пишний.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

  • $40 млн;
  • 35 млн євро;
  • 9 кг банківського золота.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадженняза підозрою у відмиванні грошей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
R S
R S
9 березня 2026, 9:38
#
Аудит будет, я не сомневаюсь. Но насчёт «незалежний» — тут насмешили)).
А итог аудита будет такой: изъятие денег и золота незаконно, надо его вернуть нам, т. е. НБУ.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 березня 2026, 10:19
#
Если все «ок» то зачем аудит?
