Біткоїн зріс до $72 000, Чанпен Чжао презентував книгу «Свобода грошей»: що нового на крипторинку

Біткоїн зріс до $72 000 після домовленості про перемир’я між США та Іраном

У ніч на середу 8 квітня США та Іран досягли домовленості про двотижневе припинення вогню, що підтвердив президент Дональд Трамп. На цьому тлі ціна біткоїна у моменті досягла $72 000, свідчать дані торгів.

На момент написання новини актив дещо відкотився назад і торгується на рівні $71 715. За добу перша криптовалюта подорожчала на 4,5%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «зеленій зоні». При цьому найбільше зростанні за останні 24 години продемонстрував Ethereum (+6,44%).

«Свобода грошей»: Чанпен Чжао презентував мемуари про шлях Binance та майбутнє фінансів

Засновник та екс-CEO Binance Чанпен Чжао оголосив про вихід своєї книги «Свобода грошей» (Freedom of Money). Видання, яке поєднує в собі особисті мемуари та візіонерський маніфест, отримало глобальний реліз сьогодні, 8 квітня 2026 року.

У книзі Чжао детально описує свій шлях — від складного дитинства в Китаї до створення найбільшої у світі криптобіржі у 2017 році. Автор ділиться історією того, як Binance трансформувалася з невеликого стартапу на платформу, що станом на 2026 рік обслуговує понад 300 млн користувачів та оцінюється приблизно у $100 млрд.

Ключові теми, які розкриває автор:

Становлення індустрії: аналіз стрімкого зростання ринку крізь призму волатильності та гучних скандалів.

Філософія бізнесу: чому прозорість та орієнтація на клієнта є єдиним шляхом до виживання у конкурентному середовищі.

Соціальна роль крипти: як цифрові активи забезпечують фінансову інклюзію в регіонах з обмеженим доступом до традиційних банківських послуг.

Майбутнє фінансової системи: бачення глобальної трансформації грошей у наступне десятиліття.

Чжао наголосив, що цей проєкт не є комерційним для нього особисто. Усі кошти, отримані від продажу книги, будуть спрямовані на благодійність.

«Якщо вам складно заснути опівночі сьогодні, візьміть примірник», — жартівливо порадив Чжао, презентуючи видання.

XRP виходить у лідери: криптофонди залучили $224 млн за тиждень

Після періоду невпевненості на ринку криптовалютних інвестиційних продуктів спостерігається помірне відновлення. За даними тижневого звіту CoinShares, у період з 30 березня по 3 квітня приплив капіталу склав $224 млн, що дозволило загальному обсягу активів під управлінням (AuM) зрости до $131 млрд.

Цікавою особливістю тижня став географічний розподіл капіталу. Поки активність у США залишається стриманою ($27,5 млн), основним центром припливу коштів стала Швейцарія, яка забезпечила $157,5 млн. Також позитивну динаміку продемонстрували Німеччина та Канада.

Головною сенсацією тижня стали продукти на базі XRP, які залучили $119,6 млн. Це найвищий показник із грудня 2025 року. Сукупно з початку року в цей актив надійшло вже $159 млн, що свідчить про зростання довіри інституціоналів до токена Ripple.

Ситуація з іншими активами виглядає наступним чином:

Bitcoin: фонди залучили $107,3 млн, частково перекривши невдалий старт квітня. Проте на ринку панує полярність — шорт-позиції на біткоїн також зросли на $16 млн.

Solana продовжує стабільне зростання, залучивши $34,9 млн за тиждень (сумарно $220 млн з початку року).

Ethereum залишається «в мінусі». Відтік склав $52,8 млн, що аналітики пов’язують із занепокоєнням навколо американського законопроєкту CLARITY Act.

Попри загальний позитивний тренд, інвестори діють вибірково. Переток капіталу з Ethereum в XRP та Solana свідчить про зміну пріоритетів на тлі регуляторних новин у США. Водночас зростання шорт-позицій на біткоїн натякає на те, що частина гравців все ще очікує на локальну корекцію ринку.

Solana запускає глобальну систему STRIDE для захисту протоколів від зламів

Некомерційна організація Solana Foundation представила масштабну стратегію посилення кіберзахисту своєї мережі. Ключовими елементами ініціативи стали фреймворк STRIDE та мережа миттєвого реагування на інциденти SIRN.

Фреймворк STRIDE, розроблений у партнерстві з експертами Asymmetric Research, є комплексною програмою оцінювання та моніторингу безпеки. Система аналізуватиме захист проєктів за вісьмома критичними векторами: від безпеки смартконтрактів та інфраструктури до ризиків оракулів і логістики ланцюгів постачань.

Головні переваги:

Відкритість: результати перевірок публікуватимуться у вільному доступі, що дасть інвесторам та користувачам чітке розуміння рівня ризиків.

Моніторинг 24/7: для протоколів із обсягом заблокованих коштів (TVL) понад $10 млн моніторинг загроз буде постійним і безкоштовним — усі витрати покриває фонд.

Математична точність: проєкти з TVL понад $100 млн отримають гранти на проведення формальної верифікації — методу, що математично доводить коректність коду смартконтракту.

Паралельно анонсовано створення мережі SIRN (Solana Incident Response Network). Це об'єднання провідних компаній із кібербезпеки, які працюватимуть у режимі реального часу.

Учасники SIRN будуть:

Оперативно обмінюватися даними про нові загрози.

Координувати дії під час активних хакерських атак.

Надавати технічну експертизу для вдосконалення алгоритмів STRIDE.

Як зазначили в Asymmetric Research, такий підхід забезпечує «справжню прозорість» і створює новий стандарт безпеки для всієї Web3-індустрії. Solana фактично будує централізований «щит» для своєї децентралізованої екосистеми, що має мінімізувати втрати від зламів, які залишаються однією з головних проблем сектору DeFi.