8 квітня 2026, 8:00

НБУ оштрафував одразу шість фінустанов: серед них — Креді Агріколь Банк

Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Кого оштрафував НБУ

  • Креді Агріколь Банк оштрафовано на 300 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за невиконання обов'язку зупинити видаткові фінансові операції за рішенням спеціально уповноваженого органу, а також за дії, наслідком яких стало припинення договору банківського рахунку клієнта, кошти на якому були зупинені відповідно до закону.

  • ТОВ «ФК «Альянс капітал груп» оштрафовано на 1,0 млн грн за порушення вимог валютного законодавства, що полягало у відмові клієнту у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які відповідали офіційним зразкам і справжність яких установа зобов'язана була підтверджувати з використанням відповідного обладнання.

  • ТОВ «ФК «Герц» оштрафовано на 612 тис. грн за порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема через неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у внутрішніх документах і процедурах, невиконання обов'язку щодо належної перевірки існуючих клієнтів, неповне надання на запити НБУ достовірної інформації та неналежне зберігання документів і інформації у справі клієнта.

Читайте також: Прибутки та депозити: рейтинг найуспішніших банків України за підсумками лютого

  • ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» оштрафовано на 400 тис. грн за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій, що полягало у проведенні таких операцій без видачі клієнтам-фізособам готівкової іноземної валюти та розрахункових документів РРО не пізніше завершення операцій.

  • ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 85 тис. грн за незабезпечення виявлення та реєстрації фінансової операції, що підлягає фінмоніторингу, а також за неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогову фінансову операцію.

  • ТОВ «УПР» оштрафовано на 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов'язку подати до Нацбанку відповідь із зазначенням строку усунення порушень, наведених у письмовому застереженні.

Роман Мирончук
