Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ оштрафував одразу шість фінустанов: серед них — Креді Агріколь Банк
Кого оштрафував НБУ
- Креді Агріколь Банк оштрафовано на 300 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за невиконання обов'язку зупинити видаткові фінансові операції за рішенням спеціально уповноваженого органу, а також за дії, наслідком яких стало припинення договору банківського рахунку клієнта, кошти на якому були зупинені відповідно до закону.
ТОВ «ФК «Альянс капітал груп» оштрафовано на 1,0 млн грн за порушення вимог валютного законодавства, що полягало у відмові клієнту у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які відповідали офіційним зразкам і справжність яких установа зобов'язана була підтверджувати з використанням відповідного обладнання.
ТОВ «ФК «Герц» оштрафовано на 612 тис. грн за порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема через неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у внутрішніх документах і процедурах, невиконання обов'язку щодо належної перевірки існуючих клієнтів, неповне надання на запити НБУ достовірної інформації та неналежне зберігання документів і інформації у справі клієнта.
Читайте також: Прибутки та депозити: рейтинг найуспішніших банків України за підсумками лютого
ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» оштрафовано на 400 тис. грн за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій, що полягало у проведенні таких операцій без видачі клієнтам-фізособам готівкової іноземної валюти та розрахункових документів РРО не пізніше завершення операцій.
ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 85 тис. грн за незабезпечення виявлення та реєстрації фінансової операції, що підлягає фінмоніторингу, а також за неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогову фінансову операцію.
ТОВ «УПР» оштрафовано на 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов'язку подати до Нацбанку відповідь із зазначенням строку усунення порушень, наведених у письмовому застереженні.
