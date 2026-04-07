Прибутки та депозити: рейтинг найуспішніших банків України за підсумками лютого

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 квітня 2026, 19:32

Прибутки та депозити: рейтинг найуспішніших банків України за підсумками лютого

У лютому 2026 року українські банки продовжили демонструвати сильні фінансові результати. Приватбанк очолив рейтинг за прибутком та утриманням коштів фізичних осіб на рахунках, а Ощадбанк залишився найбільшим утримувачем коштів юридичних осіб та строкових депозитів населення. Водночас загальна кількість збиткових банків зросла до 14. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин із посиланням на дані НБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільший прибуток за 2 місяці 2026 року

  • Приватбанк — 8,79 млрд грн
  • Ощадбанк — 1,23 млрд грн
  • Універсалбанк (з monobank) — 1,16 млрд грн
  • Райффайзен банк — 0,91 млрд грн
  • ПУМБ — 0,87 млрд грн

Шевчишин зазначив, що оскільки зараз податок на прибуток 50%, то виплачені державі податки майже дорівнюють прибутку. Тож рейтинг банків за виплаченими податками той самий.

Найбільший прибуток за лютий 2026 року

  • Приватбанк — 4,19 млрд грн
  • Райффайзен банк — 0,51 млрд грн
  • ПУМБ — 0,46 млрд грн
  • Універсалбанк (з monobank) — 0,44 млрд грн
  • ОТП банк — 0,31 млрд грн

Якщо в січні в банківській системі було 10 збиткових банків (разом з неплатіжоспроможними), то за лютому їх стало 14. Два банки прям дуже сильно погіршили свої показники, але це далеко не системні банки.

Найбільші утримувачі коштів юридичних осіб — кошти на рахунках та депозити

  • Ощадбанк — 188 млрд грн
  • Приватбанк — 177,2 млрд грн
  • Укрексімбанк — 151,9 млрд грн
  • Укргазбанк — 134,9 млрд грн
  • Райффайзен банк — 119,1 млрд грн

Найбільші утримувачі коштів фізичних осіб на рахунках (всього 978,5 млрд грн)

  • Приватбанк — 447,3 млрд грн
  • Ощадбанк — 134,7 млрд грн
  • Універсалбанк (з monobank) — 77,9 млрд грн
  • Райффайзен банк — 67,2 млрд грн
  • Укрсіббанк — 45,3 млрд грн

Найбільші утримувачі строкових депозитів фізичних осіб (всього 478,5 млрд грн)

  • Ощадбанк — 102,4 млрд грн
  • Приватбанк — 94,2 млрд грн
  • Універсалбанк (з monobank) — 30,2 млрд грн
  • Сенс банк — 27,8 млрд грн
  • ПУМБ — 25,9 млрд грн

Найбільший приріст строкових депозитів фізичних осіб у лютому

  • Ощадбанк — +1,37 млрд грн
  • ОТП — +1,19 млрд грн
  • Приватбанк — +1,18 млрд грн
  • Універсалбанк (з monobank) — +0,88 млрд грн
  • Південний — +0,53 млрд грн

Найбільший відток депозитів у лютому

  • Укрексімбанк (-0,75 млрд грн),
  • А-Банк (-0,33 млрд грн),
  • Кредитінвест (-0,19 млрд грн),
  • КредіАгріколь (-0,13 млрд грн).

«Увага! Відток/переток депозитів це зовсім не фактор ризику (це на всякий випадок я попереджаю й утримую вас від необережних та завчасних висновків)», — зазначив експерт.

Найбільше кредитування юридичних осіб (всього 803,6 млрд грн)

  • Ощадбанк — 101,5 млрд грн
  • Укрексімбанк — 87,8 млрд грн
  • Укргазбанк — 83,4 млрд грн
  • ПУМБ — 79,4 млрд грн
  • Райффайзен банк — 75,8 млрд грн

Найбільше кредитування фізичних осіб (всього 309,1 млрд грн)

  • Приватбанк — 104,7 млрд грн
  • Універсалбанк (з monobank) — 64,5 млрд грн
  • Ощадбанк — 27,3 млрд грн
  • ПУМБ — 24,4 млрд грн
  • А-банк — 15,9 млрд грн
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами