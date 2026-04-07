Прибутки та депозити: рейтинг найуспішніших банків України за підсумками лютого

У лютому 2026 року українські банки продовжили демонструвати сильні фінансові результати. Приватбанк очолив рейтинг за прибутком та утриманням коштів фізичних осіб на рахунках, а Ощадбанк залишився найбільшим утримувачем коштів юридичних осіб та строкових депозитів населення. Водночас загальна кількість збиткових банків зросла до 14. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин із посиланням на дані НБУ .

Найбільший прибуток за 2 місяці 2026 року

Приватбанк — 8,79 млрд грн

Ощадбанк — 1,23 млрд грн

Універсалбанк (з monobank) — 1,16 млрд грн

Райффайзен банк — 0,91 млрд грн

ПУМБ — 0,87 млрд грн

Шевчишин зазначив, що оскільки зараз податок на прибуток 50%, то виплачені державі податки майже дорівнюють прибутку. Тож рейтинг банків за виплаченими податками той самий.

Найбільший прибуток за лютий 2026 року

Приватбанк — 4,19 млрд грн

Райффайзен банк — 0,51 млрд грн

ПУМБ — 0,46 млрд грн

Універсалбанк (з monobank) — 0,44 млрд грн

ОТП банк — 0,31 млрд грн

Якщо в січні в банківській системі було 10 збиткових банків (разом з неплатіжоспроможними), то за лютому їх стало 14. Два банки прям дуже сильно погіршили свої показники, але це далеко не системні банки.

Найбільші утримувачі коштів юридичних осіб — кошти на рахунках та депозити

Ощадбанк — 188 млрд грн

Приватбанк — 177,2 млрд грн

Укрексімбанк — 151,9 млрд грн

Укргазбанк — 134,9 млрд грн

Райффайзен банк — 119,1 млрд грн

Найбільші утримувачі коштів фізичних осіб на рахунках (всього 978,5 млрд грн)

Приватбанк — 447,3 млрд грн

Ощадбанк — 134,7 млрд грн

Універсалбанк (з monobank) — 77,9 млрд грн

Райффайзен банк — 67,2 млрд грн

Укрсіббанк — 45,3 млрд грн

Найбільші утримувачі строкових депозитів фізичних осіб (всього 478,5 млрд грн)

Ощадбанк — 102,4 млрд грн

Приватбанк — 94,2 млрд грн

Універсалбанк (з monobank) — 30,2 млрд грн

Сенс банк — 27,8 млрд грн

ПУМБ — 25,9 млрд грн

Найбільший приріст строкових депозитів фізичних осіб у лютому

Ощадбанк — +1,37 млрд грн

ОТП — +1,19 млрд грн

Приватбанк — +1,18 млрд грн

Універсалбанк (з monobank) — +0,88 млрд грн

Південний — +0,53 млрд грн

Найбільший відток депозитів у лютому

Укрексімбанк (-0,75 млрд грн),

А-Банк (-0,33 млрд грн),

Кредитінвест (-0,19 млрд грн),

КредіАгріколь (-0,13 млрд грн).

«Увага! Відток/переток депозитів це зовсім не фактор ризику (це на всякий випадок я попереджаю й утримую вас від необережних та завчасних висновків)», — зазначив експерт.

Найбільше кредитування юридичних осіб (всього 803,6 млрд грн)

Ощадбанк — 101,5 млрд грн

Укрексімбанк — 87,8 млрд грн

Укргазбанк — 83,4 млрд грн

ПУМБ — 79,4 млрд грн

Райффайзен банк — 75,8 млрд грн

Найбільше кредитування фізичних осіб (всього 309,1 млрд грн)