Статус «оперативний резерв» у «Резерв+»: Міноборони спростувало чутки про нові обмеження

Міністерство оборони України надало офіційне роз’яснення щодо появи статусу «оперативний резерв» у мобільному застосунку «Резерв+». У відомстві наголосили, що ця позначка не є нововведенням і не впливає на загальні правила мобілізаційних процесів. Про це повідомляє РБК-Україна.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позначка «оперативний резерв» відображалася в системі з моменту запуску застосунку. До цієї категорії належить обмежена кількість громадян, зокрема ті, хто пройшов строкову службу або потрапив до резерву в інших передбачених законом випадках.

«Наразі йдеться про відносно невелику кількість людей, ця категорія не є масовою», — зазначили у Міноборони.

Чи впливає статус на бронювання?

Роз’яснення з’явилося на тлі побоювань у ЗМІ, що статус «резервіста» нібито автоматично блокує можливість отримання бронювання на підприємствах критичної інфраструктури.

У Міністерстві оборони наголосили, що жодних нових функцій у цій частині не запроваджувалося. Правила бронювання залишаються незмінними та регулюються чинними нормативно-правовими актами.

Якщо користувач вважає, що його статус відображається некоректно, відомство радить не панікувати, а звертатися безпосередньо до служби підтримки в меню застосунку «Резерв+».

Контекст

Раніше в ЗМІ та соцмережах поширилася інформація, що військовозобов'язані зі статусом «оперативний резерв» нібито втрачають право на бронь, оскільки за законодавством бронюванню підлягають лише особи, які мають загальний статус військовозобов'язаних.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що військовозобов'язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок «Резерв+».