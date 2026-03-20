Meta переманює блогерів: Facebook пропонує бонуси до $3 000 за перехід з TikTok, YouTube або Instagram

Компанія Meta розпочинає масштабну кампанію з переманювання популярних кріейторів на свою основну платформу — Facebook. Нова ініціатива під назвою «Creator Fast Track» обіцяє солідні грошові виплати блогерам, які вже мають велику аудиторію в TikTok, YouTube або Instagram. Про це повідомляє Engadget.

Головна мета програми — залучити топові таланти до оновленої системи монетизації Facebook, яка виплачує гроші на основі переглядів та залученості у Reels, Stories та звичайних дописах.

Скільки платить Meta за «переїзд»?

У межах програми Fast Track компанія пропонує щомісячні фіксовані бонуси протягом перших трьох місяців:

$1 000 на місяць — для авторів, які мають від 100 000 підписників на інших платформах.

$3 000 на місяць — для тих, чия аудиторія перевищує 1 мільйон підписників.

Умови отримання коштів досить лояльні:

Потрібно публікувати мінімальну кількість Reels щомісяця.

Не обов'язково досягати конкретних показників за переглядами для отримання саме цього бонусу.

Не обов'язково створювати ексклюзивний контент — можна дублювати свої відео з інших соцмереж.

Окрім відео, Facebook також монетизує тексти та фото.

Бонус за «клопіт», а не постійна зарплата

Віцепрезидент Meta з продуктів для креаторів Яїр Лівне в інтерв'ю Engadget пояснив, що ці виплати варто розглядати як «компенсацію за клопіт, пов'язаний із переходом на нову платформу».

Компанія сподівається, що за три місяці автори встигнуть налагодити роботу, а алгоритми Facebook допоможуть їм отримати охоплення. Згодом основний дохід має приносити стандартна програма монетизації контенту, а не фіксовані бонуси. На відміну від попередніх спроб Meta, нова система не є «фондом» із обмеженим бюджетом, де автори конкурують один з одним за долари — виплати базуються суто на індивідуальних результатах.

Чи реально там заробити?

Попри те, що монетизація у Facebook довгий час була «секретом для своїх», цифри за 2025 рік вражають: $3 мільярди — загальна сума, яку Meta виплатила авторам у Facebook за минулий рік (новий рекорд мережі).

Один з авторів політичних новин повідомив, що заробив $250 тисяч лише за січень. Інші видавці розраховують отримати від шести- до семизначних сум за підсумками року.

Користувачі на Reddit (r/passiveincome) дедалі частіше повідомляють про щомісячні доходи на рівні п’ятизначних сум — від $10 тисяч і більше.

Наразі програма працює за запрошеннями, однак завдяки Fast Track Meta планує відкрити її для значно ширшого кола професійних блогерів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Meta розпочала процес виплат українським авторам контенту, розширюючи можливості заробітку на своїй платформі. Вже у січні 2026 року перші грошові надходження отримали користувачі, аудиторія яких становить від 5 до 10 тисяч підписників. Це свідчить про повноцінний запуск монетизаційних інструментів для українського сегмента соцмережі.