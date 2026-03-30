FinAwards 2026: найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів

У номінації «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів», за версією премії FinAwards 2026, перемогла компанія CreditKasa . Друге місце — Moneyveo , а третю сходинку зайняв Credit7 . Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.

CreditKasa у 2025 році видала 413 947 кредитів, з них 106 214 за останні 3 місяці, що підтверджує одну з найбільших активностей на ринку МФО. Новим клієнтам доступні кредити строком до 365 днів на суму до 55 000 грн, для повторних — до 100 000 грн. Ставка для першого кредиту становить від 0,01% до 1% на день, для повторних позик — 1% на день до 180 дня та 0,74% з 181 до 365 дня, реальна річна ставка — від 178,66% до 6 619,47%.

У номінації брали участь 20 МФО.

Про премію

FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.