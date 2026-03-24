В Україні немає підстав говорити про зловживання монопольним становищем будь-ким з операторів ринку пального, водночас справа щодо можливої змови потребує ретельного розслідування. Про це голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко заявив в інтерв'ю виданню enkorr.
Змови на ринку пального не знайшли: глава АМКУ про зростання цін на АЗС
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що кажуть в АМКУ
«Ринок пального в Україні є конкурентним. Немає підстав казати про зловживання монопольним становищем будь-ким з учасників. Бо немає гравця, який би таке становище мав», — зазначив очільник АМКУ.
Він нагадав, що є десятки операторів АЗС, з них великих гравців — три, зараз формується четвертий, зокрема національна компанія.
«Але при цьому ринок залишається конкурентним, діє вільне ціноутворення, державного регулювання цін немає», — додав Кириленко.
Також АМКУ може вести розслідування за іншим напрямком — чи були на ринку наприкінці лютого цього року антиконкурентні узгоджені дії.
«І тут питання вже тонше: ми бачимо, що учасники ринку майже одночасно підняли ціни, але сам собою цей факт не достатній для висновку про наявність змови. Необхідно дослідити, чи були між ними домовленості щодо самої поведінки, щодо часу підвищення цін, щодо розміру підвищення. <…> Усе це потребує дуже ретельної оцінки, а не передчасних емоційних висновків», — вважає очільник антимонопольного відомства.
Він зазначив, що Комітет може застосовувати санкції лише тоді, коли буде доведено факт змови або іншого порушення конкурентного законодавства.
«Ми вже опрацювали перші відповіді, отримані від операторів, і зараз надсилаємо додаткові вимоги — вже для того, щоб глибше дослідити не просто рівень маржі, а саме об'єктивність зміни цін і можливі комунікації між учасниками ринку», — зауважив Кириленко.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пальне на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.
Як писав «Мінфін», за 2 дні ціни на пальне (бензин, дизель) в Україні зросли на 10−14 % (в середньому +10 грн на літр). В Європі — на 2−3% (+ 2 — 3 грн).
Коментарі - 1
