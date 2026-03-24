Змови на ринку пального не знайшли: глава АМКУ про зростання цін на АЗС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 березня 2026, 9:00

Змови на ринку пального не знайшли: глава АМКУ про зростання цін на АЗС

В Україні немає підстав говорити про зловживання монопольним становищем будь-ким з операторів ринку пального, водночас справа щодо можливої змови потребує ретельного розслідування. Про це голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко заявив в інтерв'ю виданню enkorr.

В Україні немає підстав говорити про зловживання монопольним становищем будь-ким з операторів ринку пального, водночас справа щодо можливої змови потребує ретельного розслідування.
Фото: Голова АМКУ Павло Кириленко

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть в АМКУ

«Ринок пального в Україні є конкурентним. Немає підстав казати про зловживання монопольним становищем будь-ким з учасників. Бо немає гравця, який би таке становище мав», — зазначив очільник АМКУ.

Він нагадав, що є десятки операторів АЗС, з них великих гравців — три, зараз формується четвертий, зокрема національна компанія.

«Але при цьому ринок залишається конкурентним, діє вільне ціноутворення, державного регулювання цін немає», — додав Кириленко.

Також АМКУ може вести розслідування за іншим напрямком — чи були на ринку наприкінці лютого цього року антиконкурентні узгоджені дії.

Читайте також: АМКУ взявся за торговців пальним, але результат не буде швидким — Гетманцев

«І тут питання вже тонше: ми бачимо, що учасники ринку майже одночасно підняли ціни, але сам собою цей факт не достатній для висновку про наявність змови. Необхідно дослідити, чи були між ними домовленості щодо самої поведінки, щодо часу підвищення цін, щодо розміру підвищення. <…> Усе це потребує дуже ретельної оцінки, а не передчасних емоційних висновків», — вважає очільник антимонопольного відомства.

Він зазначив, що Комітет може застосовувати санкції лише тоді, коли буде доведено факт змови або іншого порушення конкурентного законодавства.

Читайте також: За два дні ціни на пальне в Україні зросли на 10−14 % — в середньому +10 грн

«Ми вже опрацювали перші відповіді, отримані від операторів, і зараз надсилаємо додаткові вимоги — вже для того, щоб глибше дослідити не просто рівень маржі, а саме об'єктивність зміни цін і можливі комунікації між учасниками ринку», — зауважив Кириленко.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пальне на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Як писав «Мінфін», за 2 дні ціни на пальне (бензин, дизель) в Україні зросли на 10−14 % (в середньому +10 грн на літр). В Європі — на 2−3% (+ 2 — 3 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 березня 2026, 9:09
#
Це фсе брехня!!!
Все знают что Зеленский дал указание своим «трутням» специально поднять цены!!! Он через своих друзей масонов узнал что в Иране будет война и на все украденные деньги скупил топливо и сейчас его продает!!!

Об этом знают ВСЕ и депутат железняк и депутат южанина!!!
А деньги переводит на оффшорные счета .

Оце здобули при зелених (С)

…вот так надо писать новости на фиаловских помойных СМИ!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами