Голова Податкового комітету Данило Гетманцев повідомив, що звернувся до керівника Антимонопольного комітету.
4 березня 2026, 16:07
АМКУ взявся за торговців пальним, але результат не буде швидким — Гетманцев
«Колеги розуміють проблему та відпрацьовують питання. Робота будь-якого державного механізму в правовому полі не швидка, але результат невідворотний.Саме тому раджу субʼєктам господарювання якомога швидше зробити висновки», — написав він.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пальне на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.
