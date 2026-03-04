АМКУ взявся за торговців пальним, але результат не буде швидким — Гетманцев

Голова Податкового комітету Данило Гетманцев повідомив , що звернувся до керівника Антимонопольного комітету.

«Колеги розуміють проблему та відпрацьовують питання. Робота будь-якого державного механізму в правовому полі не швидка, але результат невідворотний.Саме тому раджу субʼєктам господарювання якомога швидше зробити висновки», — написав він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пальне на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.