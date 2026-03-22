Ілон Маск визнаний винним у обмані інвесторів Twitter — рішення суду США

Присяжні Федерального суду Сан-Франциско винесли одностайне рішення проти Ілона Маска. Його визнали винним у наданні завідомо неправдивих публічних заяв під час критичного періоду поглинання компанії Twitter у 2022 році. Позов проти мільярдера подала група інвесторів, які стверджували, що зазнали значних фінансових збитків, довірившись його словам. Про це повідомляє BBC.

У чому саме звинувачують Маска?

Після двох днів обговорень присяжні дійшли висновку, що Маск навмисно маніпулював ринком. Основними пунктами звинувачення стали:

Фейкові метрики: публічні заяви Маска про нібито критичні проблеми з кількістю ботів (фейкових акаунтів) у Twitter.

Маніпуляції з угодою: твердження про те, що угода вартістю $44 млрд «призупинена» або що він планує взагалі відмовитися від купівлі.

За оцінками присяжних, Маск штучно занижив ціну акцій Twitter приблизно з $8 за акцію до $3 у період з травня по жовтень 2022 року через свої публічні заяви.

Наслідки для інвесторів та «ціна слів»

Це рішення означає, що учасники колективного позову можуть отримати тисячі доларів компенсації за свої втрати.

Один із позивачів, власник малого бізнесу з Орегону Брайан Белгрейв, розповів суду, що продав тисячі акцій у липні 2022 року, повіривши твітам Маска про вихід з угоди. Він продав активи значно дешевше, ніж згодом заплатив сам Маск ($54,20 за акцію).

«Мене підставили. Мене ошукали», — заявив Белгрейв під час засідання.

Судовий юрист Монте Манн зазначив, що цей вердикт є чітким сигналом для всіх лідерів думок:

«Якщо ви рухаєте ринок своїми словами, ви несете відповідальність за наслідки».

Позиція Ілона Маска

Під час надання свідчень на початку березня Маск поводився войовничо. Він заперечував провину, стверджуючи, що люди просто шукають занадто багато сенсу в його публічних коментарях. Маск навіть відмовився відповідати «так» чи «ні» на запитання адвокатів, звинувачуючи їх у спробах заплутати присяжних.

Проте в один із моментів він іронічно зауважив:

«Якби це був суд про те, чи робив я дурні твіти, я б визнав себе винним».

Контекст

Нагадаємо, що після місяців публічних суперечок та спроб розірвати контракт, Twitter подав на Маска до суду, щоб змусити його дотримуватися умов угоди. У жовтні 2022 року Маск таки придбав платформу за початковою ціною, а наступного року перейменував її на X.

Це не перший судовий процес Маска через його активність у соцмережах, проте цього разу йому не вдалося повторити успіх 2023 року, коли він виграв справу проти акціонерів Tesla за схожими звинуваченнями.