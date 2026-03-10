Ілон Маск анонсував запуск платіжного сервісу X Money на початку квітня

Платформа X готується запустити свою платіжну систему X Money у обмежений публічний доступ протягом наступного місяця. Це черговий крок Ілона Маска у спробі перетворити соцмережу на універсальний додаток із широким спектром можливостей, що виходять за межі звичайного спілкування. Про це повідомляє Reuters 10 березня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розширення бізнес-моделі та пошук нових джерел доходу

Ілон Маск давно має намір перетворити X на фінансову платформу — незабаром після придбання Twitter, який він пізніше перейменував на X, він виклав плани інтегрувати фінансові інструменти, зокрема можливість підтримувати творців контенту через чайові та пропонувати високі відсоткові ставки для користувачів, які зберігатимуть кошти на платформі.

Запуск платіжного сервісу відбувається на тлі спроб компанії диверсифікувати джерела прибутків та використати значну базу користувачів платформи.

З моменту запуску X активно отримує ліцензії на грошові перекази в різних штатах США через свою дочірню компанію X Payments, і наразі компанія має ліцензії у понад 40 штатах.

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно назвала партнерство з Visa важливою віхою для додатка та першим із багатьох великих оголошень про X Money цього року.

Співпраця використовуватиме рішення для переказів у реальному часі Visa Direct, яке стане основою для гаманця X Money, що має забезпечити ключові фінансові транзакції, включаючи поповнення коштів у гаманець X Money, підключення до дебетових карток для транзакцій та переведення грошей назад на банківські рахунки користувачів.

Амбітний проєкт

Ілон Маск придбав соцмережу Twitter у жовтні 2022 року за 44 мільярди доларів. Концепція створення X остаточно сформувалася у жовтні 2022 року, коли Маск написав у Twitter, що придбання цієї платформи є прискорювачем для створення X — додатка для всього, і що Twitter прискорить створення X на 3−5 років.

Маск виявляв зацікавленість у створенні додатка, подібного до китайського WeChat — застосунку для обміну повідомленнями, соцмережі та мобільних платежів — у травні 2022 року в подкасті, а у червні Маск сказав працівникам Twitter, що платформа має бути всеохоплюючою, як WeChat.