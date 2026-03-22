22 березня 2026, 16:36

Український технологічний сектор на підйомі: стартапи залучили майже пів мільярда доларів за 2025 рік

Попри складні умови, українська стартап-екосистема продемонструвала стійкість та зростання. За підсумками 2025 року технологічні компанії України залучили $498 млн у вигляді інвестицій та грантів, що на 8% перевищує показники попереднього року. Про це йдеться у свіжому звіті AVenture Dealbook.

Структура капіталу

Розподіл інвестицій свідчить про зрілість ринку та високу довіру до вже сформованих гравців:

Пізні стадії (Series D та Growth): майже половина всіх коштів (46%) була спрямована на розширення масштабів уже успішних бізнесів.

Ранні стадії (Seed, Series A): інвестиції в нові проєкти становили $191 млн (38,5% від загального обсягу). Це один із найкращих результатів в історії України, що впритул наблизився до рекордного 2021 року, коли в молоді компанії вклали $258 млн.

Лідери ринку та новий «єдиноріг»

Головною подією року стало здобуття статусу «єдинорога» освітньою платформою Preply. Компанія стала лідером за обсягом залученого капіталу, отримавши додаткові $150 млн у межах раунду Series D.

Разом із Preply ключовими гравцями венчурного ринку стали:

  • monobank та Fintech Farm (фінтех-сектор);
  • Holywater, Headway Inc. та Swarmer.

Сумарна частка цих п’яти компаній перевищила 55% від усього венчурного ринку країни за рік.

Ера штучного інтелекту

Звіт чітко підтверджує глобальний тренд: інвестори надають перевагу технологіям штучного інтелекту. ШІ-стартапи залучили у 2,8 раза більше капіталу, ніж компанії без ШІ-компонента.

Частка проєктів зі штучним інтелектом склала 74,4% ринку. На всі інші технологічні напрямки припало лише 25,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
