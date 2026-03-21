Нацбанк витратив рекордні $1,34 млрд на підтримку гривні

Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 березня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $1 344,35 млн. Це рекордна сума з початку 2026 року, яку регулятор за тиждень витратив на підтримку гривні. Про це свідчать дані НБУ .

Динаміка інтервенцій

Порівняно з попереднім тижнем, обсяг чистих продажів зріс на $307,03 млн. Це свідчить про посилення попиту на іноземну валюту на ринку, що змусило НБУ збільшити свою присутність для згладжування коливань курсу.

З початку року НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $9 680,18 млн.

Постійна відсутність Нацбанку серед покупців валюти протягом 11 тижнів підкреслює структурний дефіцит валюти на ринку, який наразі повністю покривається за рахунок міжнародних резервів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили $54 753,4 млн. У лютому вони зменшилися на 5%.