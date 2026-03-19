В НБУ пояснили, що відбувалося з доларом протягом останніх тижнів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2026, 17:12

В НБУ пояснили, що відбувалося з доларом протягом останніх тижнів

Протягом останніх тижнів долар США подорожчав щодо більшості валют, передусім через посилення геополітичної невизначеності, що спричинила турбулентність на світових фінансових та товарних ринках. Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в НБУ, 19 березня.

Фото: Андрій Пишний

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як реагувала гривня

За словами Пишного, водночас обмінний курс гривні до євро та багатьох інших валют країн — основних торговельних партнерів України, змінився незначно.

«Російська агресія і надалі залишається основним ризиком, створюючи загрози для цінової динаміки та економічної активності в Україні. Водночас упродовж останніх місяців посилилися ризики, пов’язані із загостренням геополітичної конфронтації у світі», — сказав голова НБУ.

За його словами, якщо війна на Близькому Сході буде тривалою, світові ціни на енергоресурси з високою ймовірністю суттєво відхилятимуться від траєкторії прогнозу НБУ. З одного боку, це додатково посилюватиме інфляційний тиск в Україні, з іншого, — збільшуватиме спроможність росії продовжувати повномасштабну війну.

Однак, на думку голови НБУ, ураховуючи дедалі більшу залученість європейської спільноти до українських питань, зберігається також ймовірність реалізації і позитивних сценаріїв. Вони, зокрема, пов’язані з посиленням військової й фінансової підтримки партнерів.

«З початку року Україна отримала $5,5 млрд офіційного фінансування. Завдяки цим надходженням уряд мав змогу профінансувати усі критичні видатки бюджету та зберегти запас коштів для покриття майбутніх бюджетних потреб. Міжнародні резерви залишалися на високому рівні та на кінець лютого становили близько $55 млрд. Такий рівень резервів підтримує високу спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку», — сказав Пишний.

Що відбувається на міжбанку

Конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі, але ситуація на міжбанківському валютному ринку України залишається контрольованою, констатував Національний банк України.

«Офіційний курс станом на 13 березня був на рівні 44,16 грн/$1, офіційний на сьогодні 43,90 грн/$1. Ситуація на міжбанківському ринку з точки зору поточної ситуації нами розглядається як задовільна», — сказав заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій.

За його словами, у січні та лютому події на валютному ринку підпорядковувалися сезонним чинникам, у тому числі у першій половині січня спостерігалась помірна девальвація гривні через традиційне збільшення бюджетних видатків наприкінці бюджетного року.

«З другої половини січня протягом шести наступних тижнів спостерігали збільшення пропозиції валюти, відповідно скоротився чистий попит, і гривня перебувала у такому боковому тренді на рівнях 43,10−43,30 грн/$1», — констатував Гелетій.

Він зауважив, що Нацбанк очікував у березні традиційного сезонного збільшення пропозиції та ревальвації гривні, але внаслідок подій на Близькому Сході та геополітичного шоку відбулось зростання попиту, яке було, перш за все, зумовлено цінами на енергетичні ресурси.

«Зріс попит на енергетичні ресурси, що зумовило розширення чистого попиту на валютному ринку протягом вже першої половини березня. Ми також спостерігали укріплення долара в парі долар-євро, що зумовило зростання попиту на імпорт товарів, оплата за які здійснюється в євро. Також меншою була пропозиція, це зумовлено з тим, що експортери зменшили продаж валюти», — описав заступник голови НБУ ситуацію на міжбанку.

Він додав, що також спостерігалося зростання попиту на готівкову валюту: якщо в лютому середньоденний показник складав $25 млн, то в останні дні - десь $45−47 млн.

«Тим не менше, ситуація є контрольованою. Нашим пріоритетом, згідно зі стратегією валютних пом’якшень, є розширення гнучкості коливань. Це забезпечується. Нам важливо забезпечити посилення адаптивності нашої економіки до внутрішніх та зовнішніх шоків», — зазначив Гелетій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами