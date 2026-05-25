Кияни за добу подали майже тисячу заявок на компенсацію за зруйноване житло

За останню добу через застосунок «Дія» кияни подали 986 заявок на компенсацію за зруйноване житло, ше 147 заявок подали мешканці області. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Лише за останню добу через застосунок подано — 986 інформаційних повідомлень у Києві та 147 — у Київській області. Це показує масштаб руйнувань і водночас запит людей на швидке відновлення», — написав міністр у Телеграм.

Він зазначив, що останні масовані російські атаки знову завдали серйозних руйнувань житлу та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждали Київ і громади Київщини.

Кулеба закликав людей не зволікати та подавати інформаційні повідомлення і заявки на компенсацію через «Дію».

Міністр наголосив, що держава забезпечує механізми компенсації через програму «єВідновлення» — як на ремонт пошкодженого житла, так і на відбудову або придбання нового у разі повного знищення.

За словами Кулеби, механізм уже довів свою ефективність. У Києві майже 19 000 родин отримали компенсацію для відновлення пошкодженого житла. Ще майже 8 500 родин отримали сертифікати для купівлі нового житла замість зруйнованого.

«Окремо звертаюся до органів місцевого самоврядування: необхідно максимально оперативно активізувати роботу комісій, фіксацію пошкоджень та супровід людей у процесі отримання компенсацій», — написав Кулеба.