Міністерство оборони України повідомило про проведення планових технічних робіт у реєстрі «Оберіг». У зв'язку з цим користувачі застосунку «Резерв+» тимчасово не зможуть скористатися низкою онлайн-послуг.
20 березня 2026, 13:07
«Резерв+» призупинить роботу: Міноборони попереджає про тимчасові обмеження у роботі сервісів
Графік обмежень
Технічні заходи триватимуть 12 годин:
- Початок: 20 березня о 21:00.
- Завершення: 21 березня о 09:00.
У цей проміжок часу в застосунку «Резерв+» буде неможливо:
- Отримати будь-які електронні послуги.
- Оновити «Резерв ID» (електронний військово-обліковий документ).
Як підготуватися: завантажте документ заздалегідь
Щоб ваш електронний військовий квиток залишався доступним навіть під час технічних робіт, Міноборони радить завчасно зберегти його копію на телефон.
Інструкція для завантаження PDF-версії:
- Відкрийте застосунок «Резерв+».
- На головному екрані натисніть на значок «+».
- Оберіть опцію «Завантажити PDF».
Коли все запрацює?
Усі сервіси повернуться до звичного режиму роботи одразу після завершення технічних заходів — о 09:00 ранку 21 березня.
Джерело: Мінфін
