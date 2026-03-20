«Резерв+» призупинить роботу: Міноборони попереджає про тимчасові обмеження у роботі сервісів

Міністерство оборони України повідомило про проведення планових технічних робіт у реєстрі «Оберіг» . У зв'язку з цим користувачі застосунку «Резерв+» тимчасово не зможуть скористатися низкою онлайн-послуг.

Графік обмежень

Технічні заходи триватимуть 12 годин:

Початок: 20 березня о 21:00.

Завершення: 21 березня о 09:00.

У цей проміжок часу в застосунку «Резерв+» буде неможливо:

Отримати будь-які електронні послуги.

Оновити «Резерв ID» (електронний військово-обліковий документ).

Як підготуватися: завантажте документ заздалегідь

Щоб ваш електронний військовий квиток залишався доступним навіть під час технічних робіт, Міноборони радить завчасно зберегти його копію на телефон.

Інструкція для завантаження PDF-версії:

Відкрийте застосунок «Резерв+».

На головному екрані натисніть на значок «+».

Оберіть опцію «Завантажити PDF».

Коли все запрацює?

Усі сервіси повернуться до звичного режиму роботи одразу після завершення технічних заходів — о 09:00 ранку 21 березня.