Компанія Meta розпочала процес виплат українським авторам контенту, розширюючи можливості заробітку на своїй платформі. Вже у січні перші грошові надходження отримали користувачі, аудиторія яких становить від 5 до 10 тисяч підписників. Це свідчить про повноцінний запуск монетизаційних інструментів для українського сегмента соцмережі. Про це повідомляє Telegram-канал Digital masons 11 лютого.
Українські блогери отримали доступ до прямої монетизації у Facebook
За що платить Цукерберг
У 2026 році конкуренція за увагу користувачів сягнула піка, і модель роботи виключно «за лайки» втратила актуальність на тлі можливостей YouTube чи TikTok. Розуміючи це, Meta запустила комплексну програму Content Monetization Program.
До неї входять такі інструменти:
- Unified Program (Єдина програма монетизації): спрощений доступ до всіх фінансових інструментів.
- Facebook Stars («Зірки»): система донатів від глядачів під час ефірів або під відео.
- Subscriptions (Підписки): можливість отримувати щомісячну плату від найвідданіших фанатів за ексклюзивний контент.
- Branded Content (Брендований контент): інструменти для співпраці з рекламодавцями.
Цікаво, що Meta готова платити не лише за відео (Reels або ролики від 3 хвилин), а й за фотографії та текстові дописи. Таким чином корпорація намагається конкурувати одразу на кількох полях: з відеосервісами, професійною мережею LinkedIn та новинною платформою X (колишній Twitter).
Вигода для бізнесу та алгоритмів
Логіка техногіганта прагматична: фінансова мотивація спонукає авторів створювати більше якісного контенту. Це утримує користувачів у додатку довше, що автоматично збільшує кількість місць для показу реклами. Компанія фактично ділиться з авторами відсотком від прибутку, який вона отримує завдяки їхній активності.
Для маркетологів та рекламодавців це відкриває нові перспективи:
- Зниження ціни реклами: Більше контенту створює надлишок рекламного інвентарю, що може знизити вартість залучення клієнта.
- Покращення таргетингу: Алгоритми отримують більше даних про інтереси користувачів через їхню взаємодію з авторськими постами («поведінкові сигнали»).
- Нові формати: З'являється можливість розміщувати рекламу безпосередньо на зображеннях або у лонгрідах експертів.
