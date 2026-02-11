Українські блогери отримали доступ до прямої монетизації у Facebook

Компанія Meta розпочала процес виплат українським авторам контенту, розширюючи можливості заробітку на своїй платформі. Вже у січні перші грошові надходження отримали користувачі, аудиторія яких становить від 5 до 10 тисяч підписників. Це свідчить про повноцінний запуск монетизаційних інструментів для українського сегмента соцмережі. Про це повідомляє Telegram-канал Digital masons 11 лютого.

За що платить Цукерберг

У 2026 році конкуренція за увагу користувачів сягнула піка, і модель роботи виключно «за лайки» втратила актуальність на тлі можливостей YouTube чи TikTok. Розуміючи це, Meta запустила комплексну програму Content Monetization Program.

До неї входять такі інструменти:

Unified Program (Єдина програма монетизації): спрощений доступ до всіх фінансових інструментів.

Facebook Stars («Зірки»): система донатів від глядачів під час ефірів або під відео.

Subscriptions (Підписки): можливість отримувати щомісячну плату від найвідданіших фанатів за ексклюзивний контент.

Branded Content (Брендований контент): інструменти для співпраці з рекламодавцями.

Цікаво, що Meta готова платити не лише за відео (Reels або ролики від 3 хвилин), а й за фотографії та текстові дописи. Таким чином корпорація намагається конкурувати одразу на кількох полях: з відеосервісами, професійною мережею LinkedIn та новинною платформою X (колишній Twitter).

Вигода для бізнесу та алгоритмів

Логіка техногіганта прагматична: фінансова мотивація спонукає авторів створювати більше якісного контенту. Це утримує користувачів у додатку довше, що автоматично збільшує кількість місць для показу реклами. Компанія фактично ділиться з авторами відсотком від прибутку, який вона отримує завдяки їхній активності.

Для маркетологів та рекламодавців це відкриває нові перспективи: