Гетманцев пояснив, чому майже 1 млн пенсіонерів 1 березня отримали підвищення лише на 100 грн або залишились без перерахунку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
19 березня 2026, 10:49

Гетманцев пояснив, чому майже 1 млн пенсіонерів 1 березня отримали підвищення лише на 100 грн або залишились без перерахунку

У березні 2026 року підвищену пенсію на 100 грн отримають 525 тис. осіб, від 100 до 500 грн — 4,7 млн осіб, від 500 до 1000 грн — 3,2 млн осіб. При цьому 328 тис. осіб підвищення не отримають. Так, середній розмір підвищення становив 519,2 грн, тобто приблизно 10 євро. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Що потрібно змінити

«Значна частина пенсіонерів отримала підвищення у незначному розмірі (близько 100 грн чи до рівня мінімальної пенсійної виплати). Тому, повертаючись до теми, рішення про одноразову виплату додаткових 1500 гривень — правильне, хоча і фрагментарне», — зазначив він.

Читайте також: Пенсіонери та вразливі категорії вже в квітні отримають 1500 грн від держави

За його словами, для суттєвих змін потрібно нарешті дійсно наблизити розмір пенсій до фактичного прожиткового мінімуму, який цього року для непрацездатних громадян вже становить більше 7 тисяч гривень.

«Поки ж розрив стає дедалі більшим і така ситуація є ганебною щодо наших пенсіонерів.

Потрібно врешті знайти ресурс для осучаснення пенсій та підняття мінімальної пенсії хоча б до 6 тис. грн — чекаємо відповідних рішень від Уряду", — підсумував Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
19 березня 2026, 13:20
#
Как почему? Потому что его сыну, в Лондоне, нужен постоянный приток кэша
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 270 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами