Гетманцев пояснив, чому майже 1 млн пенсіонерів 1 березня отримали підвищення лише на 100 грн або залишились без перерахунку

У березні 2026 року підвищену пенсію на 100 грн отримають 525 тис. осіб, від 100 до 500 грн — 4,7 млн осіб, від 500 до 1000 грн — 3,2 млн осіб. При цьому 328 тис. осіб підвищення не отримають. Так, середній розмір підвищення становив 519,2 грн, тобто приблизно 10 євро . Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Що потрібно змінити

«З начна частина пенсіонерів отримала підвищення у незначному розмірі (близько 100 грн чи до рівня мінімальної пенсійної виплати). Тому, повертаючись до теми, рішення про одноразову виплату додаткових 1500 гривень — правильне, хоча і фрагментарне», — зазначив він.

За його словами, для суттєвих змін потрібно нарешті дійсно наблизити розмір пенсій до фактичного прожиткового мінімуму, який цього року для непрацездатних громадян вже становить більше 7 тисяч гривень.

«Поки ж розрив стає дедалі більшим і така ситуація є ганебною щодо наших пенсіонерів.

Потрібно врешті знайти ресурс для осучаснення пенсій та підняття мінімальної пенсії хоча б до 6 тис. грн — чекаємо відповідних рішень від Уряду", — підсумував Гетманцев.