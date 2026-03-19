Пенсіонери та вразливі категорії вже в квітні отримають 1500 грн від держави

Уряд запускає цільову підтримку для пенсіонерів та вразливих категорій. Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Коли очікувати на виплату

«Одноразова доплата 1500 грн надійде у квітні. Її отримають майже 13 млн людей: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім'ї, одинокі матері», — зазначила Очільниця Уряду.

Як отримати

Кошти будуть нараховані автоматично через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати — на рахунки в банках або через Укрпошту. Заяв чи додаткових звернень не потрібно.