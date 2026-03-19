Заправка по номеру: Шрі-Ланка обмежує продаж пального

Уряд Шрі-Ланки посилює обмеження на ринку пального, запроваджуючи нові правила заправки за номерними знаками на тлі перебоїв із постачанням через війну на Близькому Сході. Про це пише Daily Mirror .

Обмеження на заправках

Як зазначається, через майже три тижні кризи влада посилила контроль за розподілом палива, запровадила підтримку для окремих секторів, створила нові антикризові комітети та активізувала роботу для забезпечення стабільних постачань палива, газу, вугілля й товарів першої необхідності.

Цейлонська нафтова корпорація (CPC) повідомила, що з 19 березня пальне відпускатимуть не лише за системою QR-кодів, а й відповідно до останньої цифри номерного знака автомобіля. Транспорт із парними номерами зможе заправлятися у парні дні місяця, з непарними — у непарні.

Криза пального у світі

Як писав «Мінфін», Уряд Австрії планує тимчасово знизити податки на бензин і дизель, а також обмежити маржу паливних ритейлерів на тлі різкого зростання цін на нафту через війну навколо Ірану.

Через побоювання дефіциту пального Нова Зеландія може запровадити обов'язкові дні без автомобілів. Міністр фінансів Нікола Вілліс заявила, що розглядається закон 1979 року, який зобов'язує автомобілістів один день на тиждень відмовлятися від поїздок на авто. Порушникам загрожуватимуть грошові штрафи.

В Україні зі зростанням цін на АЗС вирішили боротися — кешбеком. З 20 березня українці зможуть отримати 15% — за дизельне пальне; 10% — за бензин та 5% — за автогаз.