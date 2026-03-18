Австрія реагує на нафтовий шок: податки на пальне тимчасово знизять

Уряд Австрії планує тимчасово знизити податки на бензин і дизель, а також обмежити маржу паливних ритейлерів на тлі різкого зростання цін на нафту через війну навколо Ірану. Про це повідомляє Reuters .

Як боротимуться з високими цінами

Як заявив канцлер Крістіан Штокер, мета заходів — стримати інфляцію, стабілізувати ціни на пальне та підтримати конкурентоспроможність економіки. За його словами, втручання в ринок є винятковим кроком, але нинішня ситуація також є винятковою.

Зокрема, уряд має намір повернути споживачам частину додаткових податкових надходжень через зниження акцизу на пальне. Перший етап передбачає скорочення податку на 5 євроцентів за літр.

Окрім цього, запроваджуються обмеження маржі по всьому ланцюгу постачання. Очікується, що сукупний ефект цих заходів знизить ціни на бензин і дизель приблизно на 10 євроцентів за літр.

За словами міністра закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер, обмеження застосовуватимуться, якщо маржа перевищуватиме докризовий рівень більш ніж на 50%.

Законодавчі зміни мають схвалити до 1 квітня, після чого вони діятимуть до кінця року.

Зростання цін на нафту спричинене ескалацією конфлікту навколо Ірану, зокрема ударами США та Ізраїлю й відповіддю Тегерана, що призвело до перебоїв судноплавства в Ормузькій протоці — ключовому маршруті для світових постачань нафти.