Через дефіцит пального у Новій Зеландії можуть обмежити використання автомобілів

Через побоювання дефіциту пального Нова Зеландія може запровадити обов'язкові дні без автомобілів. Міністр фінансів Нікола Вілліс заявила, що розглядається закон 1979 року, який зобов'язує автомобілістів один день на тиждень відмовлятися від поїздок на авто. Порушникам загрожуватимуть грошові штрафи, пише BILD.

Про що закон 1979 року

Згаданий закон з'явився після ісламської революції в Ірані і діяв з липня 1979 до травня 1980 року. Його запровадили з тією ж метою — уряд прагнув обмежити споживання пального.

Реагує й авіація: через зростання цін на гас Air New Zealand у найближчі два місяці має намір скоротити 5% рейсів, насамперед усередині країни.

У чому причина

Нова Зеландія залежить від імпорту палива. З початку війни в Ірані ціни на бензин зросли майже на 10%, а на дизель, за даними Gaspy, більш ніж на 20%.

Міністр енергетики Шейн Джонс заявив, що запасів вистачить приблизно на 50 днів.