Фонд гарантування вкладів у лютому виплатив 1,8 млн грн відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжує виконувати зобов’язання перед клієнтами банків, що виводяться з ринку. Протягом лютого 2026 року вкладники отримали 1,8 млн грн гарантованого відшкодування. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали понад 2 млн вкладників.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

У Фонді гарантування зазначили, що виплати гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 28 лютого січня 2026 року кошти Фонду складали 54,3 млрд грн.

Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

У Фонді також нагадали, що гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» у кілька кліків.