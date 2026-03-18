Ціни на бензин у Великій Британії зросли до найвищого рівня за 18 місяців

Ціни на пальне для британських водіїв досягли найвищого рівня за понад 18 місяців після другого тижня різкого зростання цін у відповідь на конфлікт на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Як змінилися ціни на АЗС

Неетильований бензин 16 березня зріс на 4,6 пенса (6,1 цента) за літр до середньої ціни 140,28 пенса порівняно з тижнем раніше, що є найвищим рівнем з серпня 2024 року та найбільшим тижневим зростанням з часів потрясінь на енергетичному ринку у 2022 році, свідчать урядові дані.

Ціни на дизельне паливо зросли майже на 10 пенсів за літр до 158,78 пенса, що є найвищим показником з кінця 2023 року.

Ці цифри показують, як інфляційний удар від війни США та Ізраїлю з Іраном вже проникає до британських споживачів. Ціни на привокзальній площі зросли після того, як ціна на нафту Brent злетіла вище 100 доларів за барель, оскільки Іран порушив торгівлю через Ормузьку протоку та втягнув у конфлікт більше країн-виробників нафти. Навіть попри це, наразі питання постачання не викликає занепокоєння, заявив журналістам у вівторок речник прем'єр-міністра Кіра Стармера Том Веллс.

«Автозаправні станції у Великій Британії добре забезпечені», — сказав Веллс. «Виробництво та імпорт палива продовжуються у звичайному режимі, жодних проблем не повідомляється».

До чого призведе зростання цін

Ден Гансон, головний економіст Bloomberg Economics у Великій Британії, підрахував, що стрибок цін на паливо має призвести до зростання інфляції у Великій Британії у березні приблизно на 0,3 процентного пункту.

Міністри Великої Британії посилили тиск на роздрібних торговців бензином та постачальників енергії, щоб вони проявили стриманість щодо зростання цін. Канцлер казначейства Рейчел Рівз звернулася до британського органу з питань конкуренції з проханням привести його до «підвищеної готовності до невиправданого зростання цін на бензин, дизельне паливо та мазут». Міністр фінансів Великої Британії також зазнала зростаючого внутрішнього тиску, щоб скасувати плани підвищення акцизу на паливо у вересні.

Хоча економісти вважають, що масштаб будь-якого відновлення інфляції залежить від тривалості перебоїв, уряд Великої Британії вже оголосив про певну підтримку малозабезпечених сімей, які опалюють свої будинки мазутом.

Більшість британських будинків поки що захищені обмеженням цін, яке передбачає зниження рахунків за електроенергію в побуті у квітні та залишатиметься таким протягом трьох місяців, перш ніж обмеження буде переглянуто.

Що з цінами на пальне в Україні

Станом на 17 березня темпи зростання цін на українських заправках значно прискорилися. Порівняно з даними за 13 березня, вартість усіх видів пального помітно зросла, а дизельне паливо продемонструвало найбільший стрибок, наблизившись до психологічної позначки у 80 грн.

Лише за кілька днів гаманці водіїв відчули суттєвий удар: