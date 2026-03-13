Дизель та автогаз продовжують дорожчати на АЗС

У п’ятницю, 13 березня, на українських заправках зафіксовано чергове зростання вартості пального. Цінова стабільність зберігається лише на бензин, тоді як дизель та автогаз продовжують дорожчати. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Найбільший стрибок вартості за добу продемонстрував автомобільний газ. Його середня ціна зросла на 53 копійки (+1,26%) і тепер становить 42,50 грн/л.

Не відстає і дизельне пальне, яке подорожчало в середньому на 54 копійки (+0,73%). Наразі літр дизеля на українських заправках коштує в середньому 74,91 грн.

У сегменті бензинів ситуація наступна:

Бензин А-95 та А-95 преміум утримали попередні позиції — 69,14 грн та 72,71 грн відповідно.

Бензин А-92 продемонстрував символічне зростання на 1 копійку, зафіксувавшись на позначці 66,20 грн/л.

Ціни АЗС на пальне та автогаз