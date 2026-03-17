17 березня 2026, 18:15

Цінове ралі на АЗС триває: за чотири дні дизель подорожчав майже на 3 гривні

Станом на 17 березня темпи зростання цін на українських заправках значно прискорилися. Порівняно з даними за 13 березня, вартість усіх видів пального помітно зросла, а дизельне паливо продемонструвало найбільший стрибок, наблизившись до психологічної позначки у 80 грн. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Цінове ралі на АЗС триває: за чотири дні дизель подорожчав майже на 3 гривні
Фото: freepik

Динаміка цін: з 13 до 17 березня

Лише за кілька днів гаманці водіїв відчули суттєвий удар:

  • Дизельне пальне — найбільше подорожчання. Ціна зросла з 74,91 грн до 77,77 грн/л (+2,86 грн). Тільки за останню добу додалося більше гривні.
  • Автогаз продовжує впевнено дорожчати. Вартість піднялася з 42,50 грн до 43,75 грн/л (+1,25 грн). За останню добу автогаз подорожчав на 61 копійку.
  • Бензин А-95: якщо 13 березня ціна була стабільною, то зараз вона зросла до 69,69 грн/л (+0,55 грн). За добу зростання становить 38 копійок.
  • Бензин А-95 преміум подорожчав на 51 копійку — до 73,22 грн/л. За добу — на 50 копійок.
  • Бензин А-92 найменш динамічний, але теж додав у ціні, закріпившись на позначці 66,22 грн/л. За чотири дні та добу +2 копійки.

Ціни АЗС на пальне та автогаз

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
