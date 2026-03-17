Ціни на нафту підскочили на 4% після нових атак Ірану на ОАЕ

У вівторок, 17 березня, світові ціни на нафту зросли приблизно на 4%, відігравши більшу частину падіння попередньої сесії. Новий виток ескалації спричинений атаками Ірану на Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та фактичним блокуванням стратегічно важливої Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Станом на 10:50 ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $3,52 (3,5%) — до $103,73 за барель.

Американська нафта WTI додала $3,79 (4,1%) і торгується по $97,29.

Це різке зростання відбулося після того, як у понеділок, 16 березня, ціни дещо знизилися на тлі новин про прохід поодиноких суден через протоку. Проте нові удари по інфраструктурі ОАЕ повернули на ринок страх дефіциту.

Атаки на ОАЕ та зупинка видобутку

Війна між США та Ізраїлем проти Ірану триває вже третій тиждень без ознак завершення. Остання серія атак була спрямована безпосередньо на енергетичні об'єкти ОАЕ:

Газове родовище Шах: робота залишається призупиненою після удару безпілотника.

Порт Ель-Фуджайра: нова атака спричинила пожежу. Державна нафтова компанія ADNOC була змушена повністю зупинити відвантаження нафти в цьому порту.

Варто зазначити, що Ель-Фуджайра розташована за межами Ормузької протоки і є критично важливою точкою експорту, через яку проходить обсяг нафти, еквівалентний 1% світового попиту.

Блокада протоки та геополітична напруга

Ситуація в Ормузькій протоці — ключовому «вузькому місці», через яке проходить 20% світової торгівлі нафтою та СПГ, — залишається напруженою.

«Ризики залишаються високими: достатньо однієї ракети або міни іранських бойовиків, щоб знову підірвати ситуацію», — зазначає Тоні Сікамор, аналітик IG.

Тим часом у таборі союзників США виникли розбіжності. Кілька країн відхилили заклик президента Дональда Трампа відправити військові кораблі для ескорту танкерів через протоку. Це викликало різку критику з боку Білого дому — Трамп звинуватив західних партнерів у «невдячності» після десятиліть американської підтримки.

Вплив на ринок: ОАЕ скоротили видобуток удвічі

Через неможливість безпечного вивезення сировини, ОАЕ (третій за величиною виробник в ОПЕК) були змушені різко скоротити видобуток. За даними джерел Reuters, обсяги виробництва в країні впали більш ніж наполовину.

Це призвело до того, що нафта з Близького Сходу стала найдорожчою у світі, оскільки трейдери готові платити будь-яку ціну за фізичну поставку палива.

Прогнози на кінець березня

Експерти не виключають подальшого зростання цін на нафту. Келвін Вонг з OANDA зазначає, що за умови продовження конфлікту ціна на WTI може протестувати рівень у $124 за барель.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) допускає нове вивільнення нафти зі стратегічних резервів, щоб стримати зростання цін на енергоносії, на додачу до вже погоджених 400 мільйонів барелів зі стратегічних резервів.