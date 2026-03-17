Більше компаній зможуть отримати статус критично важливих — рішення Кабміну

Кабмін розширює критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Що змінить Кабмін

Зокрема, зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств.

Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ щодо перевезення військових вантажів, ремонту, утримання та експлуатації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових, а також закупівлі товарів оборонного призначення для їх обслуговування.

«Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Очікується, що ухвалення постанови дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність Збройних Сил України.