Кабінет міністрів визнав стратегічними підприємства, що провадять топографо-геодезичну і картографічну діяльність. Відповідна постанова від 12 березня 2026 року № 330 оприлюднена на Урядовому порталі.
16 березня 2026, 17:10
В Україні розширено список стратегічних підприємств — хто ще матиме право на бронь
«Перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83, доповнити розділом такого змісту: «Підприємства, що провадять топографо-геодезичну і картографічну діяльність», — ідеться в документі.
Хто ще матиме право на бронь
Розділ містить чотири обʼєкти, які належать до сфери управління Держгеокадастру: державне науково-виробниче підприємство Картографія, ДП Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, ДП Українське державне аерогеодезичне підприємство та
