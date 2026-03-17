Де люди стануть багатшими до 2030 року: рейтинг країн із найшвидшим зростанням ВВП

ВВП на душу населення є одним із найбільш широко використовуваних показників рівня життя, який вимірює, скільки економічного виробництва створює економіка на людину. Ця візуалізація оцінює країни, які, за прогнозами, побачать найшвидше зростання ВВП на душу населення між 2026 і 2030 роками, пише Visualcapitalist.

Країни з економікою, що розвивається, лідирують

Багато країн із найшвидше зростаючим ВВП на душу населення є країнами з економікою, що розвивається. Молдова лідирує в рейтингу з прогнозованим зростанням на 53% між 2026 і 2030 роками.

Інші сильні результати включають Гайяну, Туркменістан, Сербію та Вірменію, що відображає поєднання структурних реформ, експорту товарів і розширення промисловості.

Особливо виділяється Гайяна завдяки своїм стрімким зростаючим нафтовим сектором, що допомогло перетворити країну на одну з найбільш швидкозростаючих економік у світі.

Європа домінує в рейтингу зростання

Кілька європейських економік входять до топ-25, особливо у Східній та Південно-Східній Європі. Такі країни, як Сербія, Албанія, Болгарія, Польща, Литва та Естонія, є одними з найбільш швидкозростаючих.

Багато з цих економік отримують вигоду від глибшої інтеграції з Європейським Союзом, зростання інвестицій і поточної економічної модернізації.

Заможні економіки ведуть до абсолютних прибутків

У той час як ринки, що розвиваються, домінують у відсотковому рейтингу зростання, заможніші економіки лідирують при вимірюванні абсолютного збільшення доходу на людину.

Прогнозується, що такі країни, як Ліхтенштейн, Ісландія, Ірландія та Катар, додадуть десятки тисяч доларів до ВВП на душу населення між 2026 і 2030 роками.

Ісландія, Гайяна та Литва фігурують в обох рейтингах, підкреслюючи рідкісне поєднання швидкого зростання та значного зростання вартості в доларах на людину.

Звідки дані

Дані для цієї візуалізації надходять із Міжнародний валютний фонд (МВФ). Показники ВВП на душу населення вимірюються в поточних доларах США.