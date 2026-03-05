Китай, США та Індія формуватимуть майже 50% світового економічного зростання до 2030 року

Протягом наступних п'яти років майже половина всього прогнозованого зростання світового ВВП, як очікується, припадатиме лише на три країни: Китай, Сполучені Штати та Індію. Про це йдеться в рейтингу Visualcapitalist.com.

Які прогнози

Хоча, за прогнозами, майже кожна економіка зростатиме до 2030 року, основна частина нового виробництва буде зосереджена серед невеликої групи країн-важковаговиків.

Цей рейтинг розглядає, які країни, за очікуваннями, зроблять найбільший внесок у світовий ВВП між 2026 і 2030 роками, на основі прогнозів МВФ у Світовому економічному огляді (WEO). Важливо, що ці цифри відображають номінальне зростання ВВП у доларах США, а не в реальному вираженні (тобто скориговані на інфляцію).

Зростання економік