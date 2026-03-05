Протягом наступних п'яти років майже половина всього прогнозованого зростання світового ВВП, як очікується, припадатиме лише на три країни: Китай, Сполучені Штати та Індію. Про це йдеться в рейтингу Visualcapitalist.com.
Китай, США та Індія формуватимуть майже 50% світового економічного зростання до 2030 року
Які прогнози
Хоча, за прогнозами, майже кожна економіка зростатиме до 2030 року, основна частина нового виробництва буде зосереджена серед невеликої групи країн-важковаговиків.
Цей рейтинг розглядає, які країни, за очікуваннями, зроблять найбільший внесок у світовий ВВП між 2026 і 2030 роками, на основі прогнозів МВФ у Світовому економічному огляді (WEO). Важливо, що ці цифри відображають номінальне зростання ВВП у доларах США, а не в реальному вираженні (тобто скориговані на інфляцію).
Зростання економік
- Китай (+5,7 трлн дол. США), США (+5,0 трлн дол. США) та Індія (+2,1 трлн дол. США) становлять майже половину (49,7%) від загального очікуваного доданого ВВП до 2030 року.
- За прогнозами МВФ, Суринам стане найшвидше зростаючою економікою світу протягом наступних 5 років зі зростанням ВВП на 137%.
Китай та США лідирують за абсолютним зростанням
Китай посідає перше місце за загальним доданим ВВП, який, за прогнозами, зросте на 5,7 трильйона доларів між 2026 і 2030 роками.
Сполучені Штати йдуть трохи нижче з 5,0 трильйонами доларів. Незважаючи на повільніше зростання у відсотках порівняно з ринками, що розвиваються, їхній величезний розмір означає, що навіть скромне розширення призводить до величезного прибутку долара.
