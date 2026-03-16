Що було б з економікою України, якби Янукович залишився при владі

Всі втомилися від війни. І є чимало людей, які вважають, що не треба було сваритися з росією, мовляв, це дозволило б уникнути війни. Чи дійсно можна було недопустити нападу росії, та що було б з Україною за такого сценарію, розмірковує директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. «Мінфін» обрав головне.

Попри те що історія не має умовного відмінювання, завжди можна побудувати сценарії та порівняти з нинішньою реальністю та потенціал цих сценаріїв у майбутньому.

Так, війна — велика трагедія і плата за вибір, який ми зробили у 2014-му. Але я скажу те, що мало хто каже вголос: якби ми не зробили цей вибір — було б значно гірше. Не «десь так само, але без ракет». А значно гірше.

Змоделювали альтернативний сценарій. Основні фактори:

1. Янукович не тікає.

2. Майдан задавлений.

3. Ми (Україна) в Митному союзі.

Без війни, без руйнувань. Тихо, спокійно… як у Білорусі. Це головний бенчмарк для моделювання. Тепер арифметика.

ВВП України у 2013 році — $183 млрд. Якщо застосувати білоруську модель (а Білорусь — найчистіша лабораторія ЄАЕС), то за десятиліття номінальний ВВП у доларах фактично не зростає. Білорусь: $75,5 млрд у 2013-му і $74,4 млрд у 2024-му.

Причина проста: реальне зростання 0,7% на рік повністю з'їдається девальвацією (рубль ослаб на 63,6% до долара за десятиліття). І це без санкцій та без війни — чисте членство в ЄАЕС

Україна у ЄАЕС пройшла б через ту саму нафтову кризу 2014−2016, яка обвалила ВВП Білорусі у доларах на 40%.

Альтернативний ВВП до 2024−2025 року приблизно $160−200 млрд, залежно від темпів відновлення. Середня оцінка — десь $180 млрд. А реальна Україна сьогодні — $210 млрд у 2025-му. За повномасштабної війни.

Здавалось би, $180 і $210 — різниця не така разюча. Але ВВП — це не повна картина. Головне — різниця — у якості цих доларів. Подивіться, що стоїть за нашими $210 млрд

1. IT-експорт $6,45 млрд (в ЄАЕС було б максимум $1,5−2,5 млрд — білоруський IT після 2020-го впав з $3,2 до $1,8 млрд).

2. DefenseTech з Fire Point на $2+ млрд і Swarmer, що готуєтся на Nasdaq, UForce — $1 млрд

11 країн попросили Україну про допомогу з антидроновими технологіями — сусіди Ірану, європейці, самі Штати. Українські дрони захищають небо над Middle East.

3. Платформа Дія — перша у світі цифрова держава

22,5 млн користувачів, 160+ послуг, бізнес за 2 хвилини.

800 тисяч українців відкрили підприємства через додаток.

Diia.AI — перший у світі національний AI-асистент для держпослуг.

5-ті у світі за цифровими держпослугами, перші за e-Participation. Стрибок на 97 позицій за шість років

4. Кандидатство в ЄС із завершеним скринінгом.

5. Freedom House 51 бал (Partly Free) проти 7 білоруських (Not Free).

Структура цих $210 млрд ВВП — принципово інша, ніж $180 млрд ЄАЕС-сценарію, де основа — дешеві послуги для росії та низькооброблена продукція.

А тепер подивіться, що стоїть за альтернативними $180 млрд (за біларуським сценарієм).

Повна енергозалежність від росії.

Держсектор 60−70% ВВП.

росія контролює 55−65% торгівлі.

Курс валюти прив'язаний до рубля, що падає.

Авторитарний режим без НАБУ, ProZorro, децентралізації. І головне — жодного шансу вирватися.

Ось що ми побудували замість «тихого миру».

Складові економіки України

По IT:

300 000+ фахівців,

42% експорту послуг.

Grammarly, MacPaw, Ajax Systems, 240+ AI-компаній.

В ЄАЕС його б не було — білоруський IT після придушування протестів втратив 40 000 фахівців і впав удвічі.

Тепер те, що мало хто бачить як перевагу: післявоєнне відновлення. $588 млрд це не просто наші втрати — це потенційна заміна вбитої радянської інфраструктури на сучасну. Нові дороги, мости, лікарні, енергосистема, сучасні підпримтсва, освіта — всe за європейськими стандартами.

Польща колись використала структурні фонди ЄС подібним чином і додала Х5 до ВВП ($172 млрд у 2000 і в 2025 році — $1 трлн). Ми можемо піти тим же шляхом, але з ще більшим масштабом інвестицій.

ЄС вже виділив €50 млрд через Ukraine Facility, погоджено позику €90 млрд, працює Європейський фонд реконструкції

А якій був би «мир» під росією?

Спитайте білорусів, що лишають свою батьківщіну:

Військові бази росії безстроково.

Тактична ядерна зброя з 2023-го.

Суверенітет на папері.

Територія — плацдарм для агресії

Втеча мізків — вимір, про який мовчать.

Придушування Майдану запустило б масовий відтік (і не відомо більше було б під час війни чи під час ЄАЕС. Білорусь після 2020-го втратила 200000+ людей і $8−11 млрд ВВП щорічно

Для нас пропорційно — щонайменше мільйон.

Подавлений Майдан = жодного Grammarly, жодного Ajax, жодного Swarmer, жодного FirePoint.

Горизонт 2036-го.

1. Інерційний сценарій: Євроінтеграція + відновлення + DefenseTech-експорт: $350−450 млрд. Шлях «Нової Польщі»

2. Альтернативний сценарій: ЄАЕС: $200−250 млрд (і це оптимістично — якщо росія не затягне у чергову кризу).

Різниця — у 1,5−2 рази по ВВП, але у 5−10 разів по якості інститутів, свобод і технологій. Так, в нас зараз ще важка сітуація.

Є ризики євроінтеграції.

Демографія критична — 0,98 дитини на жінку.

Повернення біженців під питанням. І чім далі, тім гучніше питання.

Борг за 100% ВВП з перспективою зростання

Але ці проблеми вирішуються з доступом до 500-мільйонного ринку, якісною економічною політикою, залученням інвестицій.

Стагнацію ЄАЕС подолати неможливо — це не реальна економічна система і партнерство. Це суть контрольованої росією системи.