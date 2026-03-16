16 березня 2026, 18:53

Що було б з економікою України, якби Янукович залишився при владі

Всі втомилися від війни. І є чимало людей, які вважають, що не треба було сваритися з росією, мовляв, це дозволило б уникнути війни. Чи дійсно можна було недопустити нападу росії, та що було б з Україною за такого сценарію, розмірковує директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. «Мінфін» обрав головне.

Всі втомилися від війни.

Попри те що історія не має умовного відмінювання, завжди можна побудувати сценарії та порівняти з нинішньою реальністю та потенціал цих сценаріїв у майбутньому.

Так, війна — велика трагедія і плата за вибір, який ми зробили у 2014-му. Але я скажу те, що мало хто каже вголос: якби ми не зробили цей вибір — було б значно гірше. Не «десь так само, але без ракет». А значно гірше.

Змоделювали альтернативний сценарій. Основні фактори:

1. Янукович не тікає.

2. Майдан задавлений.

3. Ми (Україна) в Митному союзі.

Без війни, без руйнувань. Тихо, спокійно… як у Білорусі. Це головний бенчмарк для моделювання. Тепер арифметика.

ВВП України у 2013 році — $183 млрд. Якщо застосувати білоруську модель (а Білорусь — найчистіша лабораторія ЄАЕС), то за десятиліття номінальний ВВП у доларах фактично не зростає. Білорусь: $75,5 млрд у 2013-му і $74,4 млрд у 2024-му.

Причина проста: реальне зростання 0,7% на рік повністю з'їдається девальвацією (рубль ослаб на 63,6% до долара за десятиліття). І це без санкцій та без війни — чисте членство в ЄАЕС

Україна у ЄАЕС пройшла б через ту саму нафтову кризу 2014−2016, яка обвалила ВВП Білорусі у доларах на 40%.

Альтернативний ВВП до 2024−2025 року приблизно $160−200 млрд, залежно від темпів відновлення. Середня оцінка — десь $180 млрд. А реальна Україна сьогодні — $210 млрд у 2025-му. За повномасштабної війни.

Здавалось би, $180 і $210 — різниця не така разюча. Але ВВП — це не повна картина. Головне — різниця — у якості цих доларів. Подивіться, що стоїть за нашими $210 млрд

1. IT-експорт $6,45 млрд (в ЄАЕС було б максимум $1,5−2,5 млрд — білоруський IT після 2020-го впав з $3,2 до $1,8 млрд).

2. DefenseTech з Fire Point на $2+ млрд і Swarmer, що готуєтся на Nasdaq, UForce — $1 млрд

11 країн попросили Україну про допомогу з антидроновими технологіями — сусіди Ірану, європейці, самі Штати. Українські дрони захищають небо над Middle East.

3. Платформа Дія — перша у світі цифрова держава

  • 22,5 млн користувачів, 160+ послуг, бізнес за 2 хвилини.
  • 800 тисяч українців відкрили підприємства через додаток.
  • Diia.AI — перший у світі національний AI-асистент для держпослуг.
  • 5-ті у світі за цифровими держпослугами, перші за e-Participation. Стрибок на 97 позицій за шість років

4. Кандидатство в ЄС із завершеним скринінгом.

5. Freedom House 51 бал (Partly Free) проти 7 білоруських (Not Free).

Структура цих $210 млрд ВВП — принципово інша, ніж $180 млрд ЄАЕС-сценарію, де основа — дешеві послуги для росії та низькооброблена продукція.

А тепер подивіться, що стоїть за альтернативними $180 млрд (за біларуським сценарієм).

  • Повна енергозалежність від росії.
  • Держсектор 60−70% ВВП.
  • росія контролює 55−65% торгівлі.
  • Курс валюти прив'язаний до рубля, що падає.
  • Авторитарний режим без НАБУ, ProZorro, децентралізації. І головне — жодного шансу вирватися.

Ось що ми побудували замість «тихого миру».

Складові економіки України

По IT:

  • 300 000+ фахівців,
  • 42% експорту послуг.
  • Grammarly, MacPaw, Ajax Systems, 240+ AI-компаній.

В ЄАЕС його б не було — білоруський IT після придушування протестів втратив 40 000 фахівців і впав удвічі.

Тепер те, що мало хто бачить як перевагу: післявоєнне відновлення. $588 млрд це не просто наші втрати — це потенційна заміна вбитої радянської інфраструктури на сучасну. Нові дороги, мости, лікарні, енергосистема, сучасні підпримтсва, освіта — всe за європейськими стандартами.

Польща колись використала структурні фонди ЄС подібним чином і додала Х5 до ВВП ($172 млрд у 2000 і в 2025 році — $1 трлн). Ми можемо піти тим же шляхом, але з ще більшим масштабом інвестицій.

ЄС вже виділив €50 млрд через Ukraine Facility, погоджено позику €90 млрд, працює Європейський фонд реконструкції

А якій був би «мир» під росією?

Спитайте білорусів, що лишають свою батьківщіну:

  • Військові бази росії безстроково.
  • Тактична ядерна зброя з 2023-го.
  • Суверенітет на папері.
  • Територія — плацдарм для агресії

Втеча мізків — вимір, про який мовчать.

Придушування Майдану запустило б масовий відтік (і не відомо більше було б під час війни чи під час ЄАЕС. Білорусь після 2020-го втратила 200000+ людей і $8−11 млрд ВВП щорічно

Для нас пропорційно — щонайменше мільйон.

Подавлений Майдан = жодного Grammarly, жодного Ajax, жодного Swarmer, жодного FirePoint.

Горизонт 2036-го.

1. Інерційний сценарій: Євроінтеграція + відновлення + DefenseTech-експорт: $350−450 млрд. Шлях «Нової Польщі»

2. Альтернативний сценарій: ЄАЕС: $200−250 млрд (і це оптимістично — якщо росія не затягне у чергову кризу).

Різниця — у 1,5−2 рази по ВВП, але у 5−10 разів по якості інститутів, свобод і технологій. Так, в нас зараз ще важка сітуація.

  • Є ризики євроінтеграції.
  • Демографія критична — 0,98 дитини на жінку.
  • Повернення біженців під питанням. І чім далі, тім гучніше питання.
  • Борг за 100% ВВП з перспективою зростання

Але ці проблеми вирішуються з доступом до 500-мільйонного ринку, якісною економічною політикою, залученням інвестицій.

Стагнацію ЄАЕС подолати неможливо — це не реальна економічна система і партнерство. Це суть контрольованої росією системи.

Автор:
Амелін Анатолій
Cпівзасновник і директор економічних програм
Ukrainian Institute for the Future
Ukrainian Institute for the Future
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

SergValin
16 березня 2026, 19:43
Ну то есть всё правильно сделали, слава богу. А то я уже что-то запереживал.
