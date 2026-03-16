Всі втомилися від війни. І є чимало людей, які вважають, що не треба було сваритися з росією, мовляв, це дозволило б уникнути війни. Чи дійсно можна було недопустити нападу росії, та що було б з Україною за такого сценарію, розмірковує директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. «Мінфін» обрав головне.
Що було б з економікою України, якби Янукович залишився при владі
Попри те що історія не має умовного відмінювання, завжди можна побудувати сценарії та порівняти з нинішньою реальністю та потенціал цих сценаріїв у майбутньому.
Так, війна — велика трагедія і плата за вибір, який ми зробили у 2014-му. Але я скажу те, що мало хто каже вголос: якби ми не зробили цей вибір — було б значно гірше. Не «десь так само, але без ракет». А значно гірше.
Змоделювали альтернативний сценарій. Основні фактори:
1. Янукович не тікає.
2. Майдан задавлений.
3. Ми (Україна) в Митному союзі.
Без війни, без руйнувань. Тихо, спокійно… як у Білорусі. Це головний бенчмарк для моделювання. Тепер арифметика.
ВВП України у 2013 році — $183 млрд. Якщо застосувати білоруську модель (а Білорусь — найчистіша лабораторія ЄАЕС), то за десятиліття номінальний ВВП у доларах фактично не зростає. Білорусь: $75,5 млрд у 2013-му і $74,4 млрд у 2024-му.
Причина проста: реальне зростання 0,7% на рік повністю з'їдається девальвацією (рубль ослаб на 63,6% до долара за десятиліття). І це без санкцій та без війни — чисте членство в ЄАЕС
Україна у ЄАЕС пройшла б через ту саму нафтову кризу 2014−2016, яка обвалила ВВП Білорусі у доларах на 40%.
Альтернативний ВВП до 2024−2025 року приблизно $160−200 млрд, залежно від темпів відновлення. Середня оцінка — десь $180 млрд. А реальна Україна сьогодні — $210 млрд у 2025-му. За повномасштабної війни.
Здавалось би, $180 і $210 — різниця не така разюча. Але ВВП — це не повна картина. Головне — різниця — у якості цих доларів. Подивіться, що стоїть за нашими $210 млрд
1. IT-експорт $6,45 млрд (в ЄАЕС було б максимум $1,5−2,5 млрд — білоруський IT після 2020-го впав з $3,2 до $1,8 млрд).
2. DefenseTech з Fire Point на $2+ млрд і Swarmer, що готуєтся на Nasdaq, UForce — $1 млрд
11 країн попросили Україну про допомогу з антидроновими технологіями — сусіди Ірану, європейці, самі Штати. Українські дрони захищають небо над Middle East.
3. Платформа Дія — перша у світі цифрова держава
- 22,5 млн користувачів, 160+ послуг, бізнес за 2 хвилини.
- 800 тисяч українців відкрили підприємства через додаток.
- Diia.AI — перший у світі національний AI-асистент для держпослуг.
- 5-ті у світі за цифровими держпослугами, перші за e-Participation. Стрибок на 97 позицій за шість років
4. Кандидатство в ЄС із завершеним скринінгом.
5. Freedom House 51 бал (Partly Free) проти 7 білоруських (Not Free).
Структура цих $210 млрд ВВП — принципово інша, ніж $180 млрд ЄАЕС-сценарію, де основа — дешеві послуги для росії та низькооброблена продукція.
А тепер подивіться, що стоїть за альтернативними $180 млрд (за біларуським сценарієм).
- Повна енергозалежність від росії.
- Держсектор 60−70% ВВП.
- росія контролює 55−65% торгівлі.
- Курс валюти прив'язаний до рубля, що падає.
- Авторитарний режим без НАБУ, ProZorro, децентралізації. І головне — жодного шансу вирватися.
Ось що ми побудували замість «тихого миру».
Складові економіки України
По IT:
- 300 000+ фахівців,
- 42% експорту послуг.
- Grammarly, MacPaw, Ajax Systems, 240+ AI-компаній.
В ЄАЕС його б не було — білоруський IT після придушування протестів втратив 40 000 фахівців і впав удвічі.
Тепер те, що мало хто бачить як перевагу: післявоєнне відновлення. $588 млрд це не просто наші втрати — це потенційна заміна вбитої радянської інфраструктури на сучасну. Нові дороги, мости, лікарні, енергосистема, сучасні підпримтсва, освіта — всe за європейськими стандартами.
Польща колись використала структурні фонди ЄС подібним чином і додала Х5 до ВВП ($172 млрд у 2000 і в 2025 році — $1 трлн). Ми можемо піти тим же шляхом, але з ще більшим масштабом інвестицій.
ЄС вже виділив €50 млрд через Ukraine Facility, погоджено позику €90 млрд, працює Європейський фонд реконструкції
А якій був би «мир» під росією?
Спитайте білорусів, що лишають свою батьківщіну:
- Військові бази росії безстроково.
- Тактична ядерна зброя з 2023-го.
- Суверенітет на папері.
- Територія — плацдарм для агресії
Втеча мізків — вимір, про який мовчать.
Придушування Майдану запустило б масовий відтік (і не відомо більше було б під час війни чи під час ЄАЕС. Білорусь після 2020-го втратила 200000+ людей і $8−11 млрд ВВП щорічно
Для нас пропорційно — щонайменше мільйон.
Подавлений Майдан = жодного Grammarly, жодного Ajax, жодного Swarmer, жодного FirePoint.
Горизонт 2036-го.
1. Інерційний сценарій: Євроінтеграція + відновлення + DefenseTech-експорт: $350−450 млрд. Шлях «Нової Польщі»
2. Альтернативний сценарій: ЄАЕС: $200−250 млрд (і це оптимістично — якщо росія не затягне у чергову кризу).
Різниця — у 1,5−2 рази по ВВП, але у 5−10 разів по якості інститутів, свобод і технологій. Так, в нас зараз ще важка сітуація.
- Є ризики євроінтеграції.
- Демографія критична — 0,98 дитини на жінку.
- Повернення біженців під питанням. І чім далі, тім гучніше питання.
- Борг за 100% ВВП з перспективою зростання
Але ці проблеми вирішуються з доступом до 500-мільйонного ринку, якісною економічною політикою, залученням інвестицій.
Стагнацію ЄАЕС подолати неможливо — це не реальна економічна система і партнерство. Це суть контрольованої росією системи.
