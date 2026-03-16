16 березня 2026, 12:05

Естонська Iute Group вливає 300 млн грн у збанкрутілий «РВС Банк», щоб закріпити контроль над дешевим активом

Естонська фінансова компанія Iute Group внесла 300 мільйонів гривень у капітал нещодавно придбаного «Юте банку» (колишній збанкрутілий «РВС Банк»), аби позбавити його статусу тимчасової установи. Цей крок є фінальним етапом оформлення контролю над проблемним активом, який дістався іноземцям за вкрай скромну суму. Про це повідомляє Економічна правда.

Ціна входу на ринок та вимоги регулятора

На початку 2026 року Iute Group викупила фінансову установу у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Сума угоди склала лише 120 тисяч євро. На середину березня, як зазначають поінформовані джерела у фінансових регуляторах, нові акціонери докапіталізували установу на 300 мільйонів гривень. Вливання такого обсягу ліквідності було суто технічною вимогою законодавства. Це дозволить «Юте банку» вже найближчим часом перетворитися з тимчасового перехідного банку на звичайну фінансову установу, здатну працювати на ринку без жорстких обмежень.

Хронологія банкрутства «РВС Банку»

4 листопада 2025 року Національний банк України офіційно відніс АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Після цього ФГВФО оголосив відкритий конкурс на виведення банку з ринку, шукаючи інвестора.

31 грудня 2025 року стало відомо, що конкурс виграла естонська компанія IUTE. З метою збереження частини життєздатних активів та клієнтської бази Фонд гарантування створив на основі проблемного «РВС» юридичну сутність — перехідний банк, який отримав нову назву «Юте Банк» і згодом був проданий іноземцям.

Очищені активи замість проблемної спадщини

Iute Group — це європейська фінтех-компанія зі штаб-квартирою в Таллінні, яка спеціалізується переважно на високомаржинальному мікрокредитуванні та цифрових платежах у країнах Східної Європи та Балкан (Молдова, Албанія, Північна Македонія, Болгарія).

Угода з українською державою виявилася максимально «стерильною» для інвестора. Купуючи перехідний банк, естонці отримали банківську ліцензію без обтяжливої спадщини. На баланс нового банку перейшли виключно найбільш надійні активи (переважно державні облігації та грошові залишки) та зобов'язання перед 13 тисячами роздрібних клієнтів. Весь токсичний кредитний портфель підприємств та мережа відділень колишнього «РВС Банку» залишилися поза межами угоди. Сам «РВС Банк» був ліквідований через систематичне порушення нормативів капіталу та приховування реального фінансового стану колишнім менеджментом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
