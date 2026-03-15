Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
15 березня 2026, 9:01

Корпорація Meta скоротить п'яту частину штату заради фінансування ШІ-інфраструктури

Компанія Meta готує масштабну хвилю звільнень, яка може охопити 20% або навіть більше персоналу. Керівництво корпорації планує скорочення, щоб компенсувати надзвичайно високі витрати на інфраструктуру штучного інтелекту та адаптуватися до нової корпоративної реальності, де ШІ-інструменти дозволяють виконувати роботу меншою кількістю людей. Про це повідомляє Reuters 13 березня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби скорочень та «рік ефективності» 2.0

Остаточної дати початку скорочень та їхнього точного масштабу ще не затверджено. Проте топменеджмент компанії вже повідомив керівників вищої ланки про необхідність розпочати планування оптимізації штату. Ця інформація надійшла від анонімних джерел, які не мають дозволу публічно коментувати ситуацію. Офіційний представник Meta Енді Стоун відреагував на запити журналістів традиційною корпоративною відмовкою: «Це спекулятивні повідомлення щодо теоретичних підходів».

Якщо Meta зупиниться на показнику у 20%, ці звільнення стануть наймасштабнішими з часів реструктуризації наприкінці 2022-го та на початку 2023 років, яку в компанії назвали «роком ефективності». Згідно з останнім звітом, станом на 31 грудня корпорація налічувала майже 79 000 співробітників. Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Meta вже викинула на вулицю 11 000 працівників (близько 13% штату на той момент), а приблизно через чотири місяці оголосила про ліквідацію ще 10 000 робочих місць.

Мільярдні ставки на ШІ та поглинання стартапів

Протягом останнього року генеральний директор Марк Цукерберг агресивно змушував компанію посилити позиції у сфері генеративного ШІ. Аби переманити провідних дослідників до своєї нової команди розробки «суперінтелекту», корпорація пропонувала гігантські компенсаційні пакети, деякі з яких оцінювалися в сотні мільйонів доларів протягом чотирьох років.

Фінансові апетити цих розробок вражають: компанія заявила, що до 2028 року планує інвестувати 600 мільярдів доларів у розбудову центрів обробки даних. Паралельно Meta витрачає колосальні кошти на поглинання сторонніх проєктів. На початку цього тижня вона придбала Moltbook — соціальну мережу, створену спеціально для спілкування ШІ-агентів. Крім того, компанія витрачає щонайменше 2 мільярди доларів на купівлю китайського ШІ-стартапу Manus. Цукерберг прямо натякав на скорочення людей через ці інвестиції, зазначивши в січні: «Ми бачимо проєкти, які раніше вимагали великих команд, а тепер їх може виконувати одна дуже талановита людина».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
15 березня 2026, 10:12
#
В сельском хозяйстве США
требуются сезонные работники.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами