Корпорація Meta скоротить п'яту частину штату заради фінансування ШІ-інфраструктури

Компанія Meta готує масштабну хвилю звільнень, яка може охопити 20% або навіть більше персоналу. Керівництво корпорації планує скорочення, щоб компенсувати надзвичайно високі витрати на інфраструктуру штучного інтелекту та адаптуватися до нової корпоративної реальності, де ШІ-інструменти дозволяють виконувати роботу меншою кількістю людей. Про це повідомляє Reuters 13 березня.

Масштаби скорочень та «рік ефективності» 2.0

Остаточної дати початку скорочень та їхнього точного масштабу ще не затверджено. Проте топменеджмент компанії вже повідомив керівників вищої ланки про необхідність розпочати планування оптимізації штату. Ця інформація надійшла від анонімних джерел, які не мають дозволу публічно коментувати ситуацію. Офіційний представник Meta Енді Стоун відреагував на запити журналістів традиційною корпоративною відмовкою: «Це спекулятивні повідомлення щодо теоретичних підходів».

Якщо Meta зупиниться на показнику у 20%, ці звільнення стануть наймасштабнішими з часів реструктуризації наприкінці 2022-го та на початку 2023 років, яку в компанії назвали «роком ефективності». Згідно з останнім звітом, станом на 31 грудня корпорація налічувала майже 79 000 співробітників. Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Meta вже викинула на вулицю 11 000 працівників (близько 13% штату на той момент), а приблизно через чотири місяці оголосила про ліквідацію ще 10 000 робочих місць.

Мільярдні ставки на ШІ та поглинання стартапів

Протягом останнього року генеральний директор Марк Цукерберг агресивно змушував компанію посилити позиції у сфері генеративного ШІ. Аби переманити провідних дослідників до своєї нової команди розробки «суперінтелекту», корпорація пропонувала гігантські компенсаційні пакети, деякі з яких оцінювалися в сотні мільйонів доларів протягом чотирьох років.

Фінансові апетити цих розробок вражають: компанія заявила, що до 2028 року планує інвестувати 600 мільярдів доларів у розбудову центрів обробки даних. Паралельно Meta витрачає колосальні кошти на поглинання сторонніх проєктів. На початку цього тижня вона придбала Moltbook — соціальну мережу, створену спеціально для спілкування ШІ-агентів. Крім того, компанія витрачає щонайменше 2 мільярди доларів на купівлю китайського ШІ-стартапу Manus. Цукерберг прямо натякав на скорочення людей через ці інвестиції, зазначивши в січні: «Ми бачимо проєкти, які раніше вимагали великих команд, а тепер їх може виконувати одна дуже талановита людина».