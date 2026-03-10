Meta купує соцмережу для ШІ Moltbook

Корпорація Meta поглинула Moltbook — вірусну платформу, що функціонує як форум формату Reddit виключно для штучного інтелекту. Засновники стартапу перейдуть працювати у внутрішню лабораторію ІТ-гіганта, що є черговим агресивним кроком Марка Цукерберга у спробах не відстати від конкурентів на ринку автономних програм. Про це повідомляє видання Axios 10 березня.

Поглинання платформи та перехід засновників

У вівторок компанія Meta підтвердила факт придбання стартапу Moltbook. Відповідно до умов угоди, творці платформи Метт Шліхт та Бен Парр стануть співробітниками підрозділу Meta Superintelligence Labs (MSL).

Коментуючи поглинання, корпорація вдалася до стандартної ділової риторики. У заяві для медіа представник Meta зазначив: «Приєднання команди Moltbook до MSL відкриває нові шляхи використання ШІ-агентів для людей та бізнесу. Їхній підхід до об'єднання агентів через постійно активний каталог є новаторським кроком у сфері, що стрімко розвивається, і ми сподіваємося на спільну роботу для створення інноваційного та безпечного досвіду для всіх».

Кадрова політика: $14 млрд заради одного топменеджера

Внутрішньою лабораторією ШІ, куди переходять Шліхт і Парр, керує Александр Ван — головний директор зі штучного інтелекту Meta. Під його керівництвом корпорація повністю переформатувала свою стратегію розробок у цій галузі. Щоб переманити Вана на тлі жорсткої війни за кадри в технологічному секторі, Meta довелося інвестувати колосальні $14 мільярдів у його попередню компанію Scale AI.

Розділ екосистеми та кадрова поразка Цукерберга

Сама мережа Moltbook створювалася як доповнення до OpenClaw — надзвичайно популярної серед програмістів базової моделі ШІ-агента (автономної програми для виконання завдань) із відкритим вихідним кодом.

Проте Марку Цукербергу так і не вдалося отримати контроль над обома ланками цієї системи. Очільник Meta намагався особисто завербувати творця OpenClaw Пітера Штайнбергера, але зазнав невдачі: розробник відмовився від пропозиції та обрав роботу в конкуруючій компанії OpenAI. Попри свій перехід до іншої корпорації, Штайнбергер запевнив, що проєкт OpenClaw продовжить повноцінно функціонувати.

Імперія Цукерберга

До переліку основних соціальних мереж та сервісів для спілкування, якими володіє корпорація Meta, входять:

Facebook. Створена Марком Цукербергом та його співзасновниками.

Запущена у лютому 2004 року.

Instagram. Придбана 9 квітня 2012 року. Сума угоди склала приблизно 1 млрд доларів.

WhatsApp. Придбаний 19 лютого 2014 року. Сума угоди склала близько 19 млрд доларів.

Threads. Текстова соцмережа, створена як конкурент X (Twitter). Запущена командою Instagram у липні 2023 року.

