13 березня 2026, 12:00

Пенсійний фонд автоматично перерахує субсидії у березні: кого торкнуться зміни

У березні 2026 року органи Пенсійного фонду України проведуть плановий перерахунок розміру житлових субсидій для домогосподарств, у яких суттєво змінився рівень доходів. Процедура відбудеться автоматично, тож громадянам не потрібно додатково звертатися до установ чи подавати нові заяви. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд автоматично перерахує субсидії у березні: кого торкнуться зміни
Фото: nov-rada.gov.ua

Кому змінять розмір виплат?

Перерахунок стосується тих родин, чий середньомісячний сукупний дохід збільшився або зменшився на понад 50%.

Згідно з правилами, такий перегляд проводиться двічі на рік — у березні та серпні. Це дозволяє державі оперативно реагувати на зміну фінансового стану субсидіантів та коригувати допомогу відповідно до їхніх актуальних потреб.

Які доходи беруть до уваги?

Для березневого перерахунку фахівці ПФУ порівнюватимуть два періоди:

  • Поточний період: доходи за III та IV квартали 2025 року.
  • Базовий період: доходи за I та II квартали 2025 року (саме ці цифри використовувалися при призначенні субсидії на поточний опалювальний сезон).

Якщо різниця між цими показниками перевищує 50% у будь-який бік, суму щомісячної допомоги на оплату комунальних послуг буде змінено вже з цього місяця.

Проведення такого перерахунку передбачено пунктом 92 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
