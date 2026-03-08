Виїзд за кордон може вплинути на пільги та субсидії: що пропонує Кабмін

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15055 про внесення змін до статті 19 Закону «Про Державну прикордонну службу України». Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Що передбачає документ

Документ передбачає надання Пенсійному фонду доступу до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи, яка містить дані про осіб, транспортні засоби та вантажі, що перетинають державний кордон.

Законопроєктом пропонується розширити повноваження Державної прикордонної служби, поклавши на неї обов’язок надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пенсійного забезпечення та обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, необхідні відомості про перетин кордону.

Йдеться, зокрема, про інформацію щодо громадян, які перетинали державний кордон України або в'їжджали чи виїжджали на тимчасово окуповані території через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Такі дані мають використовуватися для реалізації повноважень у сфері загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, а також під час призначення субсидій, пільг, соціальної допомоги та інших державних виплат.