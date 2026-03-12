Multi від Мінфін
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
12 березня 2026, 18:14

НБУ та Mastercard об’єднують зусилля для захисту українських банків від кібератак

Національний банк України та міжнародний технологічний гігант Mastercard офіційно закріпили партнерство у сфері кібербезпеки. Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння, що має на меті зробити фінансову систему України максимально стійкою до цифрових загроз. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ та Mastercard об’єднують зусилля для захисту українських банків від кібератак
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зустріч для обговорення деталей співпраці відбулася за участі керівництва НБУ (Сергія Ніколайчука та Олексія Шабана), а також топменеджменту Mastercard — Ейліш Кемпбелл та Інги Андреєвої.

Чому це важливо?

Заступник голови НБУ Олексій Шабан підкреслив, що від кіберстійкості безпосередньо залежить стабільність усієї фінансової системи та безперебійна робота банківських послуг. Співпраця з Mastercard дозволить українським фінустановам швидше адаптуватися до нових видів кіберзагроз.

Ейліш Кемпбелл, віцепрезидентка Mastercard, додала, що цей крок є продовженням стратегічного цифрового партнерства з урядом України, розпочатого ще в листопаді 2025 року. Компанія планує використовувати свій 30-річний досвід роботи в Україні для зміцнення цифрової екосистеми.

Три ключові напрями співпраці

Зокрема, співпраця між НБУ та Mastercard передбачає такі ключові напрями:

  • розробку спільних ініціатив, спрямованих на просування найкращої практики з кібербезпеки у фінансовому секторі України;
  • обмін інформацією та аналітикою про сучасні кіберзагрози з метою поліпшення оцінки ризиків, планування та реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення кібербезпеки фінансових послуг;
  • підвищення компетенцій у сфері кібербезпеки включно із запобіганням кіберзагрозам, реагуванням на кіберінциденти та впровадженням безпечної цифрової практики.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року Mastercard підписала Меморандум про взаєморозуміння з Урядом України, започаткувавши стратегічне партнерство задля посилення цифровізації країни. Ініціатива покликана прискорити реалізацію цифрової стратегії країни, використовуючи експертизу Mastercard у сфері платіжних інновацій, цифрової інфраструктури та рішень з кібербезпеки.

Кібератака на Ощадбанк

«Мінфін» писав, що 9 березня близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.

Увечері 9 березня Ощадбанк повністю відновив роботу електронних сервісів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
