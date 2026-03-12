НБУ та Mastercard об’єднують зусилля для захисту українських банків від кібератак

Національний банк України та міжнародний технологічний гігант Mastercard офіційно закріпили партнерство у сфері кібербезпеки. Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння, що має на меті зробити фінансову систему України максимально стійкою до цифрових загроз. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Зустріч для обговорення деталей співпраці відбулася за участі керівництва НБУ (Сергія Ніколайчука та Олексія Шабана), а також топменеджменту Mastercard — Ейліш Кемпбелл та Інги Андреєвої.

Чому це важливо?

Заступник голови НБУ Олексій Шабан підкреслив, що від кіберстійкості безпосередньо залежить стабільність усієї фінансової системи та безперебійна робота банківських послуг. Співпраця з Mastercard дозволить українським фінустановам швидше адаптуватися до нових видів кіберзагроз.

Ейліш Кемпбелл, віцепрезидентка Mastercard, додала, що цей крок є продовженням стратегічного цифрового партнерства з урядом України, розпочатого ще в листопаді 2025 року. Компанія планує використовувати свій 30-річний досвід роботи в Україні для зміцнення цифрової екосистеми.

Три ключові напрями співпраці

Зокрема, співпраця між НБУ та Mastercard передбачає такі ключові напрями:

розробку спільних ініціатив, спрямованих на просування найкращої практики з кібербезпеки у фінансовому секторі України;

обмін інформацією та аналітикою про сучасні кіберзагрози з метою поліпшення оцінки ризиків, планування та реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення кібербезпеки фінансових послуг;

підвищення компетенцій у сфері кібербезпеки включно із запобіганням кіберзагрозам, реагуванням на кіберінциденти та впровадженням безпечної цифрової практики.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року Mastercard підписала Меморандум про взаєморозуміння з Урядом України, започаткувавши стратегічне партнерство задля посилення цифровізації країни. Ініціатива покликана прискорити реалізацію цифрової стратегії країни, використовуючи експертизу Mastercard у сфері платіжних інновацій, цифрової інфраструктури та рішень з кібербезпеки.

Кібератака на Ощадбанк

«Мінфін» писав, що 9 березня близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.

Увечері 9 березня Ощадбанк повністю відновив роботу електронних сервісів.