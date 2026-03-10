Ощадбанк повністю відновив роботу електронних сервісів

Державний Ощадбанк увечері 9 березня повідомив про повне відновлення роботи всіх електронних сервісів, які нині працюють у штатному режимі.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Клієнтські дані та кошти залишаються у повній безпеці - ознак їх компрометації не зафіксовано», — запевнила фінустанова.

За інформацією Ощадбанку, фахівці виконали необхідні технічні заходи та перевірили ІТ-інфраструктуру.

Читайте також: DDoS- атака на Ощадбанк: електронні сервіси не працюють

Атака на банк

Як повідомлялося, 9 березня близько 10:00 протоколи кібербезпеки зафіксували підозрілу активність, після чого роботу частини електронних сервісів тимчасово обмежили для технічної перевірки систем.